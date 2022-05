Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के इन 5 जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना, चलेंगी तेज हवाएं, मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी

Highlights IMD के अनुसार, तेज हवा के चलते यहां पेड़ गिरने की हैं संभावना मौसम विभाग ने कह, हो सकती है जान माल की हानि

देहरादून: उत्तराखंड के 5 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार को भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होनें, तेज हवाएं चलने और बादल गरजने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, 29 मई को राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं 30 मई को राज्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा या फिर बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 31 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में ऊंचाई वाले स्थानों पर वर्षा होने की संभाबना है। यहां बादल भी गरज सकते हैं। हालांकि शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।

मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि इन जनपदों में 29 और 30 मई को बिजली गिरने की संभावना है। इससे कहीं कहीं जान-माल की हानि हो सकती है। तेज हवा के चलते यहां पेड़ गिरने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इससे कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

Uttarakhand | Indian Meteorological Department has issued a yellow alert for today and tomorrow in Uttarkashi, Rudraprayag, Chamoli, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for heavy rain, lightning and strong winds. pic.twitter.com/OhoH0ZWP3k