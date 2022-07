पंजाब: VC को बेड पर लिटाने का मुद्दा गरमाया, IMA ने की स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग, बिना शर्त माफी मांगने को कहा

Highlights IMA ने कहा - स्वास्थ्य मंत्री ने डॉ. राज बहादुर को बेडशीट पर लिटा कर अपमानित किया मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम से मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की

चंडीगढ़:पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा फरीदकोट मेडिकल कॉलेज के वीसी को मरीज बेड पर लिटाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पंजाब सरकार के मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही आईएमए ने मान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से दुर्व्यवहार के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है।

शनिवार को आईएमए ने प्रेस रिलीज जारी कर इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से तुरंत हस्तक्षेप करने और मंत्री के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। आईएमए के द्वारा यह कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने प्रबंधों में कमी पर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के वीसी डॉ. राज बहादुर को बेडशीट पर लिटा कर अपमानित किया है।

IMA demands an immediate unconditional apology and resignation from the Health Minister of Punjab for his misbehavior. IMA appeals to the Chief Minister of Punjab to immediately intervene and take necessary action against the Minister immediately: Indian Medical Association (IMA) https://t.co/X3SWWqIZ92pic.twitter.com/bpdTqTlqIG