"मैं प्रधानमंत्री के भाषण से संतुष्ट नहीं हूं", पीएम मोदी की स्पीच के बाद राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के भाषण से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता जब पत्रकारों ने पूछा कि जो आपने सवाल किए क्या उनका जवाब आपको मिला। इस पर राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने अडानी विवाद में जांच की बात नहीं की। उन्होंने कहा, अगर वह (गौतम अडानी) दोस्त नहीं हैं तो उन्हें (पीएम) कहना चाहिए था कि जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, यह स्पष्ट है कि पीएम उन्हें (गौतम अडानी) बचा रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘शेल कंपनियां और बेनामी संपत्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय हैं। भारत के बुनियादी ढांचे से जुड़ा विषय हैं। ये बहुत बड़ा घपला है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री उनका (अडाणी) बचाव कर रहे हैं। मैं समझता हूं। इसका कारण है।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया में कोरोना महामारी सहित अनेक संकटपूर्ण हालात के बीच देश को जिस तरह से संभाला गया, उससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है एवं पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता, आशा और भरोसा है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

