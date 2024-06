Water Crisis: 'अगर आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते, तो हम..', सुप्रीम कोर्ट की आप सरकार को चुनौती

Highlights दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को चुनौती SC ने कहा कि आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते, तो हम करने में सक्षम इस बीच दिल्ली के कई इलाकों पानी को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है

Water Crisis:दिल्ली में लगातार पानी की कमी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर गर्मियों में पानी की कमी एक बार-बार होने वाली समस्या है तो, आपने पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ अगर आप टैंकर माफियों से नहीं निपट सकते हैं, तो हम कर लेंगे।

#WATCH | Water is being supplied to people through tankers in the Geeta Colony area, amid water supply shortage in Delhi. pic.twitter.com/O5y6i8Nyfy