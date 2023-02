'अगर यह नहीं रुका तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश में आखिरी चुनाव होगा...'; निर्वाचन आयोग के आदेश पर बोले उद्धव ठाकरे

Highlights ठाकरे ने चुनाव आयोग के पैनल को भंग किए जाने की मांग की कहा- अगर 2024 का चुनाव भाजपा जीती तो देश में अराजकता का माहौल शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा- हमारी पार्टी का नाम और चिन्ह चोरी हो गया है लेकिन 'ठाकरे' नाम चोरी नहीं हो सकता

मुंबई:महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी और इसके सिंबल को लेकर निर्वाचन आयोग के आदेश पर उद्धव ठाकरे गुट लगातार हमलावर है। सोमवार को उद्धव ठाकरे ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉनफ्रेंस कर भारती जनता पार्टी पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा, मैंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में निलंबित विधायकों का मामला है और जब तक फैसला नहीं आ जाता, अपना फैसला मत सुनाइए। ठाकरे ने कहा, चुनाव आयोग का सिर्फ पार्टियों के सिंबल पर नियंत्रण है... निर्वाचन आयोग के पैनल को भंग किया जाए।

यहां उन्होंने देश की अन्य पार्टियों को आगाह करते हुए कहा कि, अगर यह (महाराष्ट्र में मौजूदा परिदृश्य) नहीं रोका गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है क्योंकि इसके बाद यहां अराजकता शुरू हो जाएगी। उन्होंन कहा कि मेरा सब कुछ लुट गया है। हमारी पार्टी का नाम और चिन्ह चोरी हो गया है लेकिन 'ठाकरे' नाम चोरी नहीं हो सकता। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, कल से सुनवाई शुरू होगी।

Everything has been stolen from me. The name and symbol of our party have been stolen but the name 'Thackeray' cannot be stolen. We have moved the Supreme Court against the decision given by the Election Commission, the hearing will start from tomorrow: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/1KoJ9Ustdu