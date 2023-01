'अगर चमत्कार होते हैं, तो क्या कोई जोशीमठ को बचाने की चुनौती स्वीकार करेगा', धीरेंद्र शास्त्री विवाद पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले

Highlights सीएम ने कहा- चमत्कार होंगे तो क्या कोई जोशीमठ को बचाने की चुनौती स्वीकार करेगा बोले - अगर प्रकृति के विपरीत जाकर कोई काम करोगे, तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा उन्होंने कहा- लोगों को सिद्धियां मिलती हैं, रामकृष्ण परमहंस और भगवान बुद्ध भी इसके उदाहरण हैं

रायपुर: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विवाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कूद पड़े हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने इस विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चमत्कार समाज में पिछड़ापन लाते हैं, इनसे बचना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जोशीमठ समाप्त हो रहा है, चमत्कार होंगे तो क्या कोई जोशीमठ को बचाने की चुनौती स्वीकार करेगा। सीएम ने कहा कि अगर प्रकृति के विपरीत जाकर कोई काम करोगे, तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। हमें इस नियम का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। यह हमारे संत महात्मा लगातार बोलते आ रहे हैं।

Chhattisgarh | Miracles bring backwardness in society, they should be avoided. Joshimath is getting destroyed, if there are miracles, will someone accept the challenge to save Joshimath. We'll face repercussions if we do activities against nature: CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/PoRXFnrNDi