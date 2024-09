राजस्थान: बाड़मेर में एयरबेस के पास वायुसेना का मिग-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित, देखें वीडियो

Highlights वायुसेना का एक मिग-29 लड़ाकू विमान सोमवार रात राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई आईएएफ एयरबेस क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फाइटर जेट का एक वीडियो सामने आया जिसमें मिग-29 को आग में जलते हुए देखा जा सकता है। घटना अलानियो की ढाणी स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल एमपीटी रोड के पास हुई। हादसे के बाद नागाणा पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

बाड़मेर: वायुसेना का एक मिग-29 लड़ाकू विमान सोमवार रात राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई आईएएफ एयरबेस क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फाइटर जेट का एक वीडियो सामने आया जिसमें मिग-29 को आग में जलते हुए देखा जा सकता है। घटना अलानियो की ढाणी स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल एमपीटी रोड के पास हुई। हादसे के बाद नागाणा पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

During a routine night training mission in Barmer sector, an IAF MiG-29 encountered a critical technical snag, forcing the pilot to eject. The pilot is safe and no loss of life or property was reported. A Court of Inquiry has been ordered: Indian Air Force pic.twitter.com/eXemGUXZfa