IAF ने फंसे हुए हेलीकॉप्टर को किया एयरलिफ्ट, अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन में मिलेगी मदद

Highlights अवरुद्ध हेलीपैड को साफ करने के लिए निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित एएस-350 हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया यह हेलीपैड इस वजह से अवरुद्ध था, अब ये खुल गया है 11500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हेलीपैड पर यह ऑपरेशन किया गया है

नागपुर: एक साहसी ऑपरेशन के तहत भारतीय वायु सेना के एमआई 17 वी5 हेलीकॉप्टर ने जम्मू-कश्मीर में एक अवरुद्ध हेलीपैड को साफ करने के लिए निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित एएस-350 हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया। नागपुर में स्थित डीफेंस पीआरओ के अनुसार अमरनाथ यात्रा 2023 के सुचारू संचालन के लिए नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर वायुसेना के एमआई 17 वी5 हेलीकॉप्टर ने पंचतरणी से नीलग्रार हेलीपैड तक एक फंसे हुए निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित एएस-350 हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया।

यह हेलीपैड इस वजह से अवरुद्ध था, अब ये खुल गया है। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन था, क्योंकि 11500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हेलीपैड पर यह ऑपरेशन किया गया है। नीचे लटके हेलीकॉप्टर को उठाने के बाद, एमआई -17 वी5 पायलटों को अमरनाथ के आसपास की खड़ी और संकरी घाटियों में कुशलता से काम करना पड़ा, जिसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश थी।

On the request of the civil admin for smooth conduct of #AmarnathYatra, an IAF Mi 17 V5 helicopter airlifted a stranded civil operated helicopter from Panchtarni to Neelgrar helipad.



The helipad which was blocked is now open for the ferry of pilgrims.#HarKaamDeshKeNaampic.twitter.com/gDc7XxEKKb