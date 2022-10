पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा, राहुल गांधी 'भारत जोड़ो यात्रा' को रोकें और गुजरात और हिमाचल चुनाव में प्रचार करें

Highlights गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ी यात्रा को रोकें बोले- राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश-गुजरात में जाकर जनता को जगाएं ताकि वे कांग्रेस को वोट दें उन्होंने कहा- एकमात्र पार्टी जो भाजपा का विरोध कर सकती है, वह है कांग्रेस

गोवा: कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने राहुल गांधी को 'भारत जोड़ो यात्रा' को रोकने के लिए कहा है और गुजरात-हिमाचल विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए आग्रह किया है। फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए और गुजरात व हिमाचल प्रदेश जाकर पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए जहां चुनाव हैं।

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ी यात्रा को रोकें और हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जाकर जनता को जगाएं ताकि वे उस पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सकती है। एकमात्र पार्टी जो भाजपा का विरोध कर सकती है, वह है कांग्रेस।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख ऐलान हो चुका है। पहाड़ी राज्य में एक चरण में वोटिंग 12 नवंबर को होगी, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जबकि गुजरात में इसके बाद चुनाव होंगे।

I want Rahul Gandhi to stop the Bharat Jodo Yatra and go to Himachal Pradesh and Gujarat to awaken the public so that they vote for the only party that can defeat BJP. The only party that can be an opposition to BJP is Congress: Former Goa CM & Congress MP Francisco Sardinha pic.twitter.com/biYyQWVwPR