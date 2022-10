सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ने दिया जाए, पीएम मोदी से सीएम ममता बनर्जी ने की अपील

Highlights ममता बनर्जी ने कहा , वह एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से निर्णय न लें बंगाल सीएम ने कहा - सौरव गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का चुनाव लड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया है। सोमवार को ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा, मैं पीएम से अनुरोध करती हूं कि यह सुनिश्चित करें कि सौरव गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उन्होंने सौरव गांगुली को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा , वह एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से निर्णय न लें, लेकिन क्रिकेट, खेल के लिए... वह राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं।

I request PM to make sure Sourav Ganguly must be allowed to contest ICC election. He's a popular figure which is why he is being deprived. Request GoI not to take a decision politically, but for cricket, sports...He is not a political party member: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/mXmqWrX2rM