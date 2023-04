'मुझे हर समय सतर्क रहना पड़ता है कि बीजेपी कहीं दंगे न भड़काए,' दीघा के एक कार्यक्रम में बोलीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी

Highlights मुख्यमंत्री ने कहा, वे (भाजपा) नहीं समझते कि बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते उन्होंने कहा कि दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है ममता बनर्जी ने भाजपा पर दंगा भड़काने के लिए लोगों को भाड़े पर लेने का लगाया आरोप

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामनवमी और इसके बाद हुई बंगाल में हिंसा को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे हर समय सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं बीजेपी दंगे न भड़काए। वे नहीं समझते कि बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते।

उन्होंने कहा कि दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। हम दंगा नहीं करते, आम जनता दंगे नहीं भड़काती। सीएम ने कहा, जब भाजपा अपने दम पर नहीं कर सकती, तो वह दंगा भड़काने के लिए लोगों को भाड़े पर लेती है।

उन्होंने कहा कि रामनवमी में जिन युवाओं के हाथों में हथियार नजर आते थे, माकपा वही करती थी। अत्याचार भूल गए क्या सीपीआई (एम) का?" दीघा में सीएम ने कहा, क्या आप नंदीग्राम, खेजुरी, कोलाघाट, तमलुक की घटनाओं को भूल गए? सीपीआई(एम) बड़े-बड़े दावे करती है, आज बीजेपी ने सीपीआई(एम) से सीखकर यह रास्ता चुना है।

