"मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कुछ कहना चाहिए", नाबालिग पहलवान के पिता के बयान बदलने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

Highlights बृजभूषण सिंह ने नाबालिग के बयान बदलने पर दी प्रतिक्रिया बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा कर रहा हूं नाबालिग के पिता ने बदला लेने के लिए झूठा बयान दिया था

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप मामले में एक नया मोड़ आ गया है।

नाबालिग पहलवान के पिता ने बृजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए थे उसने एक टीवी शो के दौरान यह स्वीकार किया कि उसने अपने बयान बदले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद कुश्ती महासंघ प्रमुख से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सभी मामले अदालत के समक्ष हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए।

भाजपा सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले कोर्ट में है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि चार्जशीट 15 जून तक दायर की जाएगी। चार्जशीट दायर होने दें। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कुछ कहना चाहिए।

#WATCH | Delhi | "All the matters are before the court. Govt has also given an assurance that the chargesheet will be filed by 15th June. Let the chargesheet be filed. I don't think I should say anything now," says Brij Bhushan Sharan Singh when asked about media reports claiming… pic.twitter.com/Gj1c7Ef344