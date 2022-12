"मैं लिखित में दे सकता हूं, मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस सूपड़ा साफ करेगी, बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी", वीडियो में राहुल गांधी का दावा, देखें

Highlights राहुल गांधी ने बताया‘भारत जोड़ो यात्रा’ सफल रही है और उनका लक्ष्य देश को एक नया दृष्टिकोण देने का है उन्होंने यह दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए जीत बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार की भ्रम वाली विदेश नीति है

नई दिल्ली: आगामी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। शनिवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी सूपड़ा साफ कर देगी। राहुल गांधी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस सूपड़ा साफ करेगी, बीजेपी वहां कहीं नजर नहीं आएगी। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। मध्य प्रदेश का अनुभव बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि, मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है। वहां हर व्यक्ति यह जानता है कि भाजपा ने पैसे देकर अपनी सरकार बनाई है।

आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण दिल्ली में समाप्त हो चुका है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सफल रही है और उनका लक्ष्य देश को एक नया दृष्टिकोण देने का है। राहुल ने यह भी दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए जीत बहुत मुश्किल होगी और जमीन पर भाजपा के खिलाफ बड़े पैमाने पर ‘सत्ता विरोधी माहौल’ है।

दिल्ली में संवाददाताओं से मुखातिब राहुल ने कहा, “मुझे जमीन से जो जानकारी मिल रही है, उससे पता चलता है भाजपा के लिए अगले चुनाव में जीतना मुश्किल होगा... बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी माहौल है।” यात्रा की सुरक्षा में चूक से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और उनकी (राहुल की) सुरक्षा से जुड़े विषय पर सरकार का अलग-अलग मापदंड हैं। राहुल ने कहा, “मेरा लक्ष्य देश को वैकल्पिक दृष्टिकोण देने का है।” उन्होंने आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार की भ्रम वाली विदेश नीति है।

#WATCH | I can give this in writing that Congress is going to sweep the Madhya Pradesh elections. BJP will be seen nowhere. I can guarantee this to you. Every person in MP knows that BJP has formed its government using money: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/Y2pniCtTZC