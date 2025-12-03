Hyderabad RGI Airport: चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी, कई उड़ानों में देरी; यात्रियों में अफरा-तफरी

Hyderabad RGI Airport: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को यात्रियों में गुस्सा और अफरा-तफरी का माहौल दिखा। क्योंकि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से फ्लाइट में देरी हुई। 3 दिसंबर को जब गुस्साए पैसेंजर चेक-इन करने की कोशिश कर रहे थे, तो एयरपोर्ट स्टाफ को उनकी शिकायतें दूर करने में काफी मुश्किल हुई।

यह तब हुआ जब RGIA को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें चेतावनी दी गई थी कि "कुछ असामाजिक तत्व हैदराबाद में लैंड करने के बाद फ्लाइट में रिमोट-कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करके हमला करने की योजना बना रहे हैं"।

#WATCH | Hyderabad, Telangana | Chaos erupts at Rajiv Gandhi International Airport after delay in flights due to operational issues. pic.twitter.com/5sQ6BqhmiT — ANI (@ANI) December 3, 2025

सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुसार, अधिकारियों ने कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट किया और कड़ी सिक्योरिटी जांच की। हालांकि, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मंगलवार को ऑपरेशनल दिक्कतों और कम विजिबिलिटी के बाद, कई फ्लाइट्स में देरी हुई, उन्हें डायवर्ट किया गया या कैंसिल कर दिया गया।

पैसेंजर्स को सलाह दी गई कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस से रियल-टाइम अपडेट चेक करें क्योंकि बुधवार तक दिक्कतें जारी रहीं। ANI ने एयरपोर्ट सूत्रों के हवाले से बताया कि कम विजिबिलिटी की वजह से मंगलवार को आने वाली दो फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा।

रियाद से आने वाली फ्लाइट XY325 को मुंबई डायवर्ट किया गया, जबकि पुणे से आने वाली फ्लाइट 6E 352 को बेंगलुरु रीडायरेक्ट किया गया। मौसम के हालात के हिसाब से, साइक्लोन दितवाह के चलते और भी डायवर्जन होने की संभावना है। मंगलवार को तूफ़ान कमज़ोर होकर एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया, लेकिन दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश हो रही है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है।

जिन फ़्लाइट्स की डिपार्चर में देरी हुई और उन्हें रीशेड्यूल किया गया, उनमें 6E 409 (HYD-VTZ), 6E 785 (HYD-BOM), 6E 944 (HYD-CCU), 6E 2256 (HYD-DEL), और 6E 5003 (HYD-BOM) शामिल हैं। जैसे ही यात्रियों ने ज़्यादा देरी के लिए मदद मांगी, एयरलाइन काउंटरों पर यात्रियों की लाइन मंगलवार रात तक लगी रही।

जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुईं उनमें 6E 240 (HYD-DEL), 6E 6467 (HYD-IXM), 6E 6361 (HYD-BLR), और 6E 922 (HYD-BBI) शामिल हैं। अराइवल साइड पर, फ्लाइट्स 6E 206 (GOI-HYD), 6E 6337 (AMD-HYD), 6E 295 (MAA-HYD), 6E 609 (IXM-HYD), और 6E 6360 (BLR-HYD)।

Web Title: Hyderabad RGI Airport Check-in system glitch delaying several flights passengers panicked