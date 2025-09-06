Highlights VIDEO: हैदराबाद में 69 फीट ऊंचे गणपति बप्पा का विसर्जन, ढोल-नगाड़ों की धुन पर थिरकते भक्त, देखें वीडियो

Hyderabad 69 Feet Tall Ganpati Visarjan Video: हैदराबाद सहित पूरे राज्य में 11 दिनों तक चलने वाले विनायक चतुर्थी उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में शनिवार को भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन यहां की प्रसिद्ध हुसैन सागर झील और अन्य जलाशयों में किया जा रहा है। पुलिस और सरकारी अधिकारी विसर्जन के अंतिम दिन यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। खैरताबाद के प्रसिद्ध पंडाल में स्थापित 69 फुट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन की यात्रा शनिवार सुबह शुरू हुई। हैदराबाद यातायात पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया, “खैरताबाद बड़े गणेश जी शोभा यात्रा शुरू। खैरताबाद बड़े गणेश जी की भव्य विसर्जन यात्रा खैरताबाद मंडपम से हुसैन सागर तक होगी। भक्तगण मंत्रोच्चार और भक्ति के साथ सड़कों पर कतारों में खड़े हैं।”

अधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं तथा विसर्जन के प्रबंधन के लिए कई विभाग समन्वय कर रहे हैं। केवल हुसैन सागर झील में ही लगभग 50,000 मूर्तियों के विसर्जित होने की उम्मीद है और यह प्रक्रिया लगभग 40 घंटे तक चलने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि कुल 29,000 पुलिसकर्मी अलग-अलग पालियों में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। हुसैन सागर झील पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नौ नावें, आपदा प्रतिक्रिया बल (डीआरएफ) की टीमें और 200 तैराक तैनात हैं। अधिकारियों ने बताया हालांकि ज्यादातर मूर्तियों का विसर्जन शनिवार को किया जाएगा लेकिन पंडालों के आयोजकों ने कई दिन पहले ही मूर्तियों का विसर्जन शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि शहर की सीमा में दो लाख से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। तेलंगाना में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का उत्सव भक्तिमय उत्साह और उल्लास के साथ शुरू हुआ था।

