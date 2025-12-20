अपनी गाड़ी के लिए PUC सर्टिफिकेट कैसे बनाएं? जानिए डाउनलोड करने का आसान तरीका

PUC Certificate Download: दिल्ली में वाहन से सफर करने के लिए अब हर नागरिक के पास PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह नियम लागू किया है। इसका मतलब है कि अगर आप दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या CNG से चलने वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको फ्यूल भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आपने अभी तक यह सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है, तो आइए जानते हैं कि यह क्या है और इसे कैसे डाउनलोड करें।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

PUC सर्टिफिकेट क्या है?

PUC सर्टिफिकेट यह बताता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं सरकारी लिमिट के अंदर है, यानी यह ज़्यादा हवा प्रदूषण नहीं फैला रहा है। इस सर्टिफिकेट में गाड़ी की जानकारी, एमिशन टेस्ट के नतीजे, जारी होने की तारीख और वैलिडिटी पीरियड शामिल होता है। यह सर्टिफिकेट उन गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने से रोकने के लिए अनिवार्य किया गया है जो ज़्यादा हवा प्रदूषण फैलाती हैं।

PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

दिल्ली सरकार ने PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या वहां यात्रा करने और गाड़ी चलाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपना PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना चाहिए। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

1- सबसे पहले, आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के व्हीकल पोर्टल, www.vahan.parivahan.gov.in पर जाना होगा।

2- इसके बाद, आपको होम पेज पर PUC डिटेल्स या PUC सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा।

3- PUC सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक डालने होंगे। अब, स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें।

4- फिर गेट डिटेल्स या व्यू सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब आपको PUC सर्टिफिकेट दिखेगा, अगर वह वैलिड है।

5- आप इसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

PUC सर्टिफिकेट कैसे मिलता है?

अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी के लिए PUC सर्टिफिकेट नहीं लिया है, या अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है, तो आप अपने नजदीकी PUC सेंटर या पेट्रोल पंप पर जाकर इसे ले सकते हैं। वहां आपकी गाड़ी का टेस्ट किया जाएगा, और आपको स्टैंडर्ड फीस देनी होगी। अगर आपकी गाड़ी एमिशन टेस्ट पास कर लेती है, तो आपको PUC सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

