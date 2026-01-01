Madhya Pradesh: कैसे इंदौर में पानी बना 'जहर', 8 लोगों की मौत; हजारों लोग संक्रमित

Indore Water Crisis: अधिकारियों ने बताया कि इंदौर के भागीरथपुरा में शौचालय के नीचे स्थित मुख्य जल पाइपलाइन में रिसाव के कारण पानी दूषित हो गया और कई लोगों की मौत हो गई।

Madhya Pradesh: कैसे इंदौर में पानी बना 'जहर', 8 लोगों की मौत; हजारों लोग संक्रमित

Indore Water Crisis: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दुखद घटना घटी है जहां दूषित पानी की वजह से आठ लोगों की मौत हो गई। भारत के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में अचानक आई आफत ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। पानी के दूषित होने और मौतों को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच राज्य सरकार ने आपातकालीन उपायों को तेज कर दिया है। 

कैसे हुआ पानी दूषित?

इंदौर नगर निगम (IMC) ने पता लगाया कि पानी दूषित होने का कारण मुख्य पानी की सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज था, जिसके ऊपर एक शौचालय बनाया गया था।

IMC कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने कहा कि लीकेज के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया होगा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शौचालय का कचरा सीधे पानी की पाइपलाइन के ऊपर बने एक गड्ढे में डाला जा रहा था। लाइन में एक ढीले जोड़ के कारण पीने के पानी की सप्लाई दूषित हो गई होगी।

मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि भागीरथपुरा के निवासियों के दूषित पानी से बीमार पड़ने के एक हफ्ते के अंदर कई लोगों की मौत हो गई। टाइम्स नाउ ने पुष्टि की है कि पिछले एक हफ्ते में आठ लोगों की मौत हुई है और 1,100 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं। इनमें से 136 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 26 ICU में हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों की लापरवाही को स्वीकार किया और कहा कि रैंक की परवाह किए बिना दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भागीरथपुरा इंदौर-1 विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसका प्रतिनिधित्व विजयवर्गीय शहरी विकास और आवास मंत्री के रूप में करते हैं।

CM मोहन यादव ने स्थिति की समीक्षा की

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थिति की समीक्षा की और इस प्रकोप को "आपातकाल जैसी स्थिति" बताया। उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा में लगभग 40,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदिग्ध मामले सामने आए। अस्पताल में भर्ती मरीजों में से 50 को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई।

यादव ने कहा, "राज्य सरकार किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मैंने अधिकारियों को शहर के सभी इलाकों में पीने के पानी और सीवर लाइनों में लीकेज से संबंधित शिकायतों की ठीक से जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।"

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की और सभी मरीजों के मुफ्त इलाज का आदेश दिया। IMC ने प्रभावित पाइपलाइनों को फ्लश करना और टैंकरों से पीने का पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जबकि आशा वर्कर्स को घर-घर जाकर सर्वे के लिए लगाया गया है।

हाई कोर्ट ने दखल दिया

जब अधिकारी प्रभावित और मृतकों की संख्या का मिलान करने में लगे थे, तो बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने दखल दिया और राज्य सरकार और नगर निगम को डेटा इकट्ठा करने और 2 जनवरी तक एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने प्रभावित निवासियों को तुरंत साफ पीने का पानी और बेहतरीन मेडिकल केयर देने का भी आदेश दिया।

