Road Accident: तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की जोरदार टक्कर, 20 यात्रियों की मौत; 18 घायल

Telangana Road Accident: तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में ट्रक और बस की टक्कर से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसा बजरी से लदे एक लॉरी और राज्य द्वारा संचालित सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) की बस के बीच हुआ। टक्कर में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

70 यात्रियों वाली तंदूर डिपो की यह बस हैदराबाद जा रही थी, तभी चेवेल्ला मंडल (ब्लॉक) के मिर्ज़ागुडा गाँव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक लॉरी उससे टकरा गई और बस पर गिर गई।

पुलिस के अनुसार, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि लॉरी से बजरी का लदा ट्रक बस पर गिर गया, जिससे कई यात्री उसके नीचे दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर एक हृदयविदारक दृश्य था, जहाँ यात्री मदद के लिए चीख रहे थे और स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े।

पुलिस ने बताया कि मृतकों में आरटीसी बस और लॉरी दोनों के चालक, कई महिलाएं और एक दस महीने का शिशु और उसकी माँ शामिल हैं।

आपातकालीन टीमें मौके पर पहुँचीं और तीन जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया।

घायलों को चेवेल्ला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर हालत में लोगों को हैदराबाद के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि आरटीसी बस तंदूर से हैदराबाद जा रही थी, जिसमें लगभग 70 यात्री सवार थे, जिनमें ज़्यादातर छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग थे जो सप्ताहांत के बाद शहर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि कई छात्र हैदराबाद के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे थे और रविवार की छुट्टी के कारण अपने घर लौट रहे थे।

दुर्घटना के बाद, हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया और चेवेल्ला-विकाराबाद मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

In a horrific road accident occurred in Ranga Reddy district near Mirzaguda of Chevella mandal on Monday morning at least 18 feared dead and several others suffered severe injuries.



Early in the morning an RTC bus from Tandur depot in Vikarabad was heading towards Hyderabad… pic.twitter.com/ZCNkXGdl3p — SNV Sudhir (@sudhirjourno) November 3, 2025

चेवेल्ला पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर बचाव दल मौके पर पहुँच गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "अब तक पुलिस बस कंडक्टर राधा समेत 15 यात्रियों को बचाने में कामयाब रही है।"

इस अभियान के दौरान, चेवेल्ला के सर्किल इंस्पेक्टर भूपाल श्रीधर को एक जेसीबी की चपेट में आने से बाएँ पैर में चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए चेवेल्ला अस्पताल ले जाया गया।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव तथा पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी को तत्काल बचाव और राहत उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को सभी घायलों को बिना किसी देरी के बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की और उन्हें दुर्घटनास्थल पर पहुँचने और बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "ज़िला अधिकारियों को राहत कार्य तेज़ करने और युद्धस्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।" रेवंत रेड्डी ने डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ टेलीफोन पर समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी सरकारी विभागों को बचाव और राहत कार्य में सहायता के लिए तैनात किया जाए। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए घटनास्थल पर पर्याप्त एम्बुलेंस, आपातकालीन चिकित्सा दल और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की आवश्यकता पर बल दिया।

अधिकारी टक्कर के कारणों की जाँच कर रहे हैं, हालाँकि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि दुर्घटना का संभावित कारण ट्रक की तेज़ गति और चालक का नियंत्रण खोना है।

