Holiday Calendar 2026: नए साल 2026 में कितने दिन मिलेगी छुट्टी, जानें कब रहेगा लॉन्ग वीकेंड, पूरी लिस्ट यहां

Holiday Calendar 2026: केंद्र सरकार ने अपना 2026 का हॉलिडे शेड्यूल जारी किया है, जिसमें ज़रूरी (गजटेड) छुट्टियों का एक सेट और ऑप्शनल / रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों का एक बड़ा ग्रुप शामिल है। ये वे फिक्स्ड छुट्टियां हैं जब पूरे भारत में सरकारी ऑफिस, कई बैंक और पब्लिक इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे:

रिपब्लिक डे- सोमवार, 26 जनवरी 2026

इंडिपेंडेंस डे- शनिवार, 15 अगस्त 2026

गांधी जयंती- शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026

क्रिसमस- शुक्रवार, 25 दिसंबर 2026

इसके अलावा, कई दूसरे ज़रूरी त्योहार और धार्मिक छुट्टियां भी गजटेड लिस्ट में शामिल हैं, जिनके बारे में नीचे और जानकारी दी गई है।

फिक्स्ड लिस्ट के अलावा, ऑप्शनल छुट्टियों की एक लंबी लिस्ट है। कर्मचारी (खासकर सेंट्रल ऑफिस में) अक्सर उनमें से कुछ चुन सकते हैं, जिससे रीजनल या धार्मिक त्योहारों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।

इसमें कई त्योहार, रीजनल त्योहार और कल्चरल इवेंट शामिल हैं, जो भारत की डायवर्सिटी को ध्यान में रखते हैं।

2026 में मुख्य त्योहार और उत्सव

यहां 2026 के लिए पहले से तय कुछ मुख्य त्योहार की तारीखें दी गई हैं, जो यात्रा, उत्सव या परिवार के साथ समय बिताने की योजना बनाने के लिए उपयोगी हैं।

होली: बुधवार, 4 मार्च 2026

राम नवमी: गुरुवार, 26 मार्च 2026

महावीर जयंती: मंगलवार, 31 मार्च 2026

गुड फ्राइडे: शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026

बुद्ध पूर्णिमा: शुक्रवार, 1 मई 2026

दशहरा (विजयादशमी): मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026

दिवाली (दीपावली): रविवार, 8 नवंबर 2026

गुरु नानक जयंती: मंगलवार, 24 नवंबर 2026

इसके अलावा, स्थानीय रीति-रिवाजों या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर कई और त्योहार सीमित छुट्टियों की लिस्ट में होंगे।

इसका मतलब है प्लानिंग, पार्टी और लंबे वीकेंड

ट्रैवल, छुट्टियों, इवेंट्स के लिए बेहतर प्लानिंग

इतनी सारी तारीखें पहले से तय होने से, आप लंबे वीकेंड या त्योहारों की छुट्टियों के आसपास छुट्टियां, ट्रिप या फैमिली इवेंट्स प्लान कर सकते हैं।

फैमिली गैदरिंग, शादियां, सेलिब्रेशन

यह जानना कि बड़ी छुट्टियां या त्योहार कब पड़ रहे हैं, आपको बिना किसी अचानक परेशानी के शादियों, गेट-टुगेदर या फैमिली मीट-अप को शेड्यूल करने में मदद करता है।

वर्क लीव, ​​बैंकिंग, ऑफिशियल काम की प्लानिंग

क्योंकि सरकारी ऑफिस, बैंक और कई इंस्टीट्यूशन इन गजेटेड छुट्टियों को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको पता होगा कि वे कब बंद रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट वर्क, फाइनेंशियल कामों या अपॉइंटमेंट्स के लिए उपयोगी है।

फ्लेक्सिबिलिटी वाले त्योहार

ऑप्शनल छुट्टियां लोगों को उनके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय या धार्मिक अवसरों को मनाने देती हैं - भले ही वे नेशनल हॉलिडे न हों। यह फ्लेक्सिबिलिटी भारत की डायवर्सिटी को दिखाती है। कुछ त्योहार, खासकर इस्लामिक त्योहार जैसे ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम या मिलाद-उन-नबी, चांद दिखने पर निर्भर करते हैं, इसलिए लोकल अनाउंसमेंट के आधार पर तारीखें बदल सकती हैं।

कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, सेंट्रल लिस्ट के अलावा और भी रीजनल छुट्टियां हो सकती हैं। इसलिए लोकल/स्टेट-लेवल कैलेंडर भी चेक कर लेने चाहिए।

2026 के हॉलिडे कैलेंडर में नेशनल त्योहारों से लेकर कम्युनिटी सेलिब्रेशन और ऑप्शनल त्योहारों तक, आगे देखने के लिए बहुत कुछ है।

पहले से प्लानिंग करना, लोकल अनाउंसमेंट चेक करना, और ऑप्शनल छुट्टियों का ध्यान रखना आपको इन दिनों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में मदद कर सकता है, चाहे आप आराम करना चाहते हों, घूमना चाहते हों, परिवार के साथ समय बिताना चाहते हों या त्योहार मनाना चाहते हों।

Web Title: Holiday Calendar 2026 How many days will you get off in new year 2026 know when the long weekend will be full list here