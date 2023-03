Holi 2023: पूरे देश में आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का पर्व, पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई और नेताओं ने दी बधाई

Highlights आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से होली मनाई जा रही है। ऐसे में इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। यही नहीं कई और नेताओं ने भी जैसे राहुल गांधी और अमित शाह ने भी सभी को शुभकामनाएं दी है।

Holi 2023: आज पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बड़े ही धूमधाम से होली मनाया जा रहा है, वहीं जैसलमेर में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान भी होली को जमकर मना रहे है। ऐसे में इस अवसर पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को होली की बधाई दी है।

पीएम मोदी के साथ कई और नेताओं ने भी जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ने भी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी है।

होली की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा

होली के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी है और कहा, "होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। Wishing you all a happy and colourful Holi!"

Wishing you all a happy and colourful Holi! — Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2023

इस मौके पर अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, "रंग, उमंग, हर्ष और उल्लास के त्योहार होली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों का यह त्योहार आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे।"

खुशियों का यह त्योहार आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। pic.twitter.com/c5rlh0CRAt — Amit Shah (@AmitShah) March 8, 2023

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सभी को बधाई दी है और लिखा है, "होली का त्योहार सबके जीवन में नए रंग भरे, देश पर एकता का रंग चढ़े। Wishing a very Happy Holi to everyone"

Wishing a very Happy Holi to everyone! pic.twitter.com/3v0mfpGVAR — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 8, 2023

