ASIAN CHAMPIONS TROPHY 2024: भारतीय हॉकी टीम ने 5वीं बार जीती एशियन चैपियंस ट्रॉफी, खिताबी मुकाबले में चीन को 1-0 से हराया

Highlights 51वें मिनट में जुगराज के गोल की बदौलत मेन इन ब्लू ने मेजबान चीन को 1-0 से हराया भारतीय हॉकी टीम ने इससे पहले यह खिताब साल 2011, 2016, 2018, 2023 में जीता था

Asian Champions Trophy 2024 hockey final: भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है। 51वें मिनट में जुगराज के गोल की बदौलत मेन इन ब्लू ने मेजबान चीन पर 1-0 की कड़ी जीत के साथ पांचवीं बार खिताब जीता। चीन ने रक्षा में मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन वह खिताबी मुकाबला जीतने में नाकाम रही।

इस टुर्नामेंट में चीन दूसरे स्थान पर रहा। इससे पहले, पाकिस्तान ने प्लेऑफ में दक्षिण कोरिया को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पूरी तरह से दबदबा रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने इससे पहले यह खिताब साल 2011, 2016, 2018, 2023 में जीता था। 2018 में वह संयुक्त विजेता रहा था।

भारत और चीन ने अपने पहले टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना किया था और चीन ने मैच 3-0 से जीता था। हरमनप्रीत सिंह एंड कंपनी इस मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरी थी, लेकिन मेजबान टीम बिना संघर्ष के हार मानने को तैयार नहीं थी।

मैच की शुरुआत चीन द्वारा भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश से हुई थी। टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के बीच पहले गेम में यह स्पष्ट था, जब चीन काउंटर पर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भारत को पहला वास्तविक मौका पहले क्वार्टर की शुरुआत में मिला, जब सुखजीत ने एक शानदार शॉट लगाया, जिसे चीनी गोलकीपर ने अच्छी तरह से रोक दिया।

हालांकि, चीन ने इसकी समीक्षा की और अपने पक्ष में फैसला लिया, क्योंकि हाफ-टाइम पर स्कोर 0-0 रहा। तीसरे क्वार्टर में भारत ने डी में कई बेहतरीन हमले किए, लेकिन चीनी डिफेंस दृढ़ रहा। चीन ने कुछ पीसी हासिल किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उन्हें रोके रखा। 41वें मिनट में पाठक ने बचाव किया और एक बेहतरीन पीसी प्रयास को रोका। भारत ने अंतिम कुछ मिनटों में दबाव बनाया, जब हुंडल डी में घुसा, लेकिन उसका शॉट वाइड चला गया। भारत का दबाव था, लेकिन चीन ने अपना दबदबा बनाए रखा और खेल अंतिम क्वार्टर में पहुंच गया।

𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎!!!🏆



India wins their 5th Men's Asian Champions Trophy 2024!

Congratulations to the Men in Blue for an outstanding performance and bringing the trophy home! 🇮🇳💙



Full Time:

India 🇮🇳 1-0 🇨🇳 China

