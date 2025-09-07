Hockey Asia Cup 2025: गत चैम्पियन दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर 8 साल बाद एशिया कप खिताब, 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई टीम इंडिया

Highlights भारत ने 2003 (कुआलालंपुर) , 2007 (चेन्नई) और आखिरी बार 2017 (ढाका) में एशिया कप जीता था । दक्षिण कोरिया ने 1994, 1999, 2009, 2013 और 2022 में खिताब जीता है। भारत ने अगले विश्व कप के लिये क्वालीफाई कर लिया जो 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होना है।

Hockey Asia Cup 2025: दिलप्रीत सिंह के दो गोल की मदद से भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने गत चैम्पियन दक्षिण कोरिया को रविवार को फाइनल में 4 . 1 से हराकर आठ साल बाद एशिया कप खिताब जीता और अगले साल होने वाले विश्व कप के लिये भी क्वालीफाई कर लिया । भारत ने चौथी बार एशिया कप खिताब जीता है और इसके साथ ही वह पांच बार की चैम्पियन कोरिया के बाद टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल टीम बन गई । भारत ने इससे पहले 2003 (कुआलालंपुर) , 2007 (चेन्नई) और आखिरी बार 2017 (ढाका) में एशिया कप जीता था ।

अद्भुत प्रदर्शन!



राजगीर, बिहार में आयोजित एशिया कप हॉकी के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई।



आप सभी ने पूरे एशिया कप में उत्कृष्ट खेल का उदाहरण पेश किया, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/DCZQfuNpjs — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 7, 2025

Dominance till the very end!🔥



India beat Korea 4–1 in the Final to be crowned 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia#IndiaKaGame#HumseHaiHockey#HeroAsiaCupRajgirpic.twitter.com/yZQbynjxDt — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025

𝑫𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆 𝒄𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂! 🔥



Winners of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 ✅

Qualified for the FIH Hockey World Cup 2026 ✅#HockeyIndia#IndiaKaGame#HumseHaiHockey#HeroAsiaCupRajgirpic.twitter.com/z6qFMuWd26— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025

दक्षिण कोरिया ने 1994, 1999, 2009, 2013 और 2022 में खिताब जीता है। इसके साथ ही भारत ने अगले विश्व कप के लिये क्वालीफाई कर लिया जो 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होना है। भारत ने अब तक सिर्फ एक बार 1975 में कुआलालंपुर विश्व कप जीता है । खचाखच भरे राजगीर खेल परिसर में भारत के लिये सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल दागा जबकि दिलप्रीत ने 28वें और 45वें मिनट में गोल किये । अमित रोहिदास ने 50वें मिनट में चौथा गोल दागा । वहीं पांच बार की चैम्पियन दक्षिण कोरिया के लिये एकमात्र गोल 51वें मिनट में डेन सोन ने किया ।

🔥 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 & 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐛𝐨𝐮𝐧𝐝! 🇮🇳



India’s stellar show at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 earns them the continental crown and a ticket to the World Cup.#HockeyIndia#IndiaKaGame#HumseHaiHockey#HeroAsiaCupRajgirpic.twitter.com/HQ3nt3Lgh1 — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025

भारत ने टूर्नामेंट में पांच जीत दर्ज की और एक ड्रॉ खेला । हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने तीनों पूल मैच जीते । सुपर 4 चरण में मलेशिया को 4 . 1 और चीन को 7 . 0 से हराया जबकि कोरिया से मैच 2 . 2 से ड्रॉ रहा था । पहले ही सेकंड से भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की । डिफेंस, मिडफील्ड और फॉरवर्ड पंक्ति के बीच कमाल का तालमेल था और एक ईकाई के रूप में विरोधी गोल पर कई हमले बोले गए । दूसरी ओर कोरियाई टीम अधिकांश समय रक्षात्मक खेल दिखाती नजर आई जो उस पर भारी पड़ा ।

🔥 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 & 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐛𝐨𝐮𝐧𝐝! 🇮🇳



India’s stellar show at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 earns them the continental crown and a ticket to the World Cup.#HockeyIndia#IndiaKaGame#HumseHaiHockey#HeroAsiaCupRajgirpic.twitter.com/HQ3nt3Lgh1 — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025

पहले दो क्वार्टर में भारतीय डिफेंस को भेदने में उसे कामयाबी नहीं मिली और गोल करने के मौके भी कोरियाई टीम बना नहीं सकी । भारत के लिये पहला गोल 30वें सेकंड में सुखजीत ने दागा । कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बायें फ्लैंक से शानदार प्रदर्शन करते हुए सुखजीत को गेंद सौंपी जिसने बायें कार्नर पर से रिवर्स हिट लगाकर गेंद को गोल के भीतर डाला ।

दिलप्रीत आठवें मिनट में गोल करने के करीब पहुंचे लेकिन विवेक सागर प्रसाद के पास पर उनका शॉट कोरियाई गोलकीपर जेहान किम ने बचा लिया । अगले ही मूव पर भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला लेकिन जुगराज सिंह की कोशिश नाकाम रही । भारतीय आक्रामक पंक्ति ने कोरियाई डिफेंस को पूरे मैच में दबाव में रखा ।

हरमनप्रीत ने हवा में गेंद उछालकर बायें कॉर्नर पर संजय को पास दिया जिसने सर्कल के भीतर दिलप्रीत को गेंद सौंपी । उन्होंने गोल करके हाफटाइम तक भारत को 2 . 0 से बढत दिला दी । कोरिया को पहला मौका 40वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिला लेकिन भारतीय डिफेंस एक बार फिर अडिग था ।

𝑫𝑬𝑺𝑻𝑰𝑵𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵: 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝑪𝑼𝑷! 🌍✅



Team India books its spot at the FIH Hockey World Cup 2026 in Belgium & Netherlands. 🇮🇳🔥#HockeyIndia#IndiaKaGame #HumseHaiHockeypic.twitter.com/K3dibx5ZS5 — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025

भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर 44वें मिनट में मिला लेकिन हरमनप्रीत की कोशिश पहले रशर ने नाकाम कर दी । तीसरे क्वार्टर के आखिर में दिलप्रीत ने भारत के लिये एक और गोल किया । हरमनप्रीत ने फ्री हिट पर राजकुमार पाल को पास दिया जिन्होंने दिलप्रीत को गेंद सौंपी और उन्होंने गोल करने में कोई गलती नहीं की ।

पांच मिनट बाद भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे रोहिदास ने गोल में बदला । कोरिया के लिये आखिरी मिनटों में सोन ने एकमात्र गोल किया । वहीं मलेशिया ने चीन को 3 . 0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया । जापान ने बांग्लादेश को हराकर पांचवां स्थान पाया ।

Web Title: Hockey Asia Cup 2025 Won Asia Cup title after 8 years defeating defending champion South Korea 4-1 in final qualified for the 2026 World Cup