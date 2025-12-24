VIDEO: हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, नवनीत राणा की सलाह
By संदीप दाहिमा | Updated: December 24, 2025 13:22 IST2025-12-24T13:21:33+5:302025-12-24T13:22:13+5:30
भाजपा नेता और पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में मीडिया से बातचीत के दौरान हिंदू समुदाय से अधिक बच्चों के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों द्वारा बड़ी संख्या में संतान पैदा करने की सोच के जवाब में हिंदुओं को भी केवल एक बच्चे तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
'हिंदुओं को तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए'— News24 (@news24tvchannel) December 24, 2025
◆ भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा @navneetravirana | Navneet Rana pic.twitter.com/JiJCCf06Cw
इसी संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदू परिवारों को भी तीन से चार बच्चों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जनसंख्या को लेकर योजनाबद्ध तरीके से सोच चल रही है, तो उसका मुकाबला निष्क्रिय रहकर नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और इसे लेकर राजनीतिक व सांप्रदायिक बहस शुरू हो गई।