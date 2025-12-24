Highlights VIDEO: हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, नवनीत राणा की सलाह

भाजपा नेता और पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में मीडिया से बातचीत के दौरान हिंदू समुदाय से अधिक बच्चों के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों द्वारा बड़ी संख्या में संतान पैदा करने की सोच के जवाब में हिंदुओं को भी केवल एक बच्चे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राणा के अनुसार, उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर ऐसे दावे सुने हैं जहां कुछ लोग कई शादियों और बहुत अधिक बच्चों की बात करते हैं।

इसी संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदू परिवारों को भी तीन से चार बच्चों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जनसंख्या को लेकर योजनाबद्ध तरीके से सोच चल रही है, तो उसका मुकाबला निष्क्रिय रहकर नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और इसे लेकर राजनीतिक व सांप्रदायिक बहस शुरू हो गई।

