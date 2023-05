हिमंत बिस्वा सरमा ने आंकड़े देकर खोली कांग्रेस की पोल, संसद के नए भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद पर कही ये बात

Highlights संसद के नए भवन के उद्घाटन से जुड़ा विवाद जारी हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है असम के मुख्यमत्री ने उदाहरण देकर आंकड़े ट्वीट किए

नई दिल्ली: संसद के नए भवन के उद्घाटन से जुड़े विवाद के बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। संसद के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के बजाय राष्ट्रपति के हाथों करवाने की मांग कर रही कांग्रेस को हिमंत बिस्वा सरमा ने जवाब दिया है।

एक ट्वीट कर के असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "पिछले 9 वर्षों में - 5 गैर-भाजपा/विपक्षी राज्य सरकारों ने नए विधान सभा भवन का उद्घाटन या शिलान्यास किया। यह सब या तो मुख्यमंत्री ने किया या फिर पार्टी अध्यक्ष ने। एक भी मौके पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था।"

"In the last 9 years - 5 non-BJP/Opposition state governments either laid foundation stones or inaugurated a new Legislative Assembly building. All were done by either the Chief Minister or the Party President. In not a single instance was the Governor or President invited,"… pic.twitter.com/JRwSwcMnlT