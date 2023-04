राहुल गांधी के ट्वीट पर हिमंत बिस्वा सरमा का पलटवार, कहा- हम अदालत में मिलेंगे

Highlights कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं पर राहुल गांधी का निशाना ट्वीट के बाद बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भड़के हिमंत बिस्वा सरमा ने 2015 में ही कांग्रेस छोड़ दी थी

नई दिल्ली: अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट के बाद बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भड़के हुए हैं। हिमंत बिस्व सरमा राहुल के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि हम अदालत में मिलेंगें। दरअसल राहुल गांधी ने एक तस्वीर ट्वीट की थी। इस पर शब्दों में ‘ADANI’ लिखा हुआ था। तस्वीर के माध्यम से राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने जो फोटो शेयर किया उसपर गुलाम, सिंधिया, किरण, हिमंता और अनिल लिखा हुआ था। इसे देखते ही असम के मुख्यमंत्री भड़क गए। राहुल गांधी ने ये फोटो ट्वीट कर लिखा था, "सच्चाई छुपाते हैं, इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है- अडानी की कंपनियों में 20 हजार करोड़ किसके हैं?"

हिमंत बिस्व सरमा ने राहुल को जवाब देते हुए लिखा, "यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की आय को कहाँ छुपाया है। साथ ही आपने ओटावियो क्वात्रोची को कैसे कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से बच निकलने की अनुमति दी। किसी भी तरह हम कोर्ट ऑफ लॉ में मिलेंगे।"

"It was our decency to have never asked you, on where have you concealed the proceeds of crime from the Bofors and National Herald Scams. Anyway we will meet in the Court of Law," tweets Assam CM Himnat Biswa Sarma pic.twitter.com/ecB85hKOxf