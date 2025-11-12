जरूरी सूचना?, परीक्षा में अंगूठी, कड़े, ब्लूटूथ, ब्रेसलेट, चेन, मोबाइल और मंगलसूत्र पर बैन, आखिर वजह

Highlights महिला अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में अपने आभूषण उतारकर परीक्षा दे सकती हैं। सचिव ने बताया कि आयोग ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पदों के लिए 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।

हमीरपुरः हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रश्न पत्र लीक और नकल रोकने के लिए परीक्षाओं में अंगूठी और मंगलसूत्र सहित किसी भी प्रकार की धातु की कोई वस्तु पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी। आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बुधवार को यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि महिला अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में अपने आभूषण उतारकर परीक्षा दे सकती हैं जबकि पुरुष अभ्यर्थियों को कड़े, ब्लूटूथ डिवाइस, ब्रेसलेट, चेन या मोबाइल फोन आदि लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सचिव ने बताया कि आयोग ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए राज्य के आठ जिलों में 13 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि इन पदों के लिए 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।

महाजन ने बताया कि अभ्यर्थियों को सुबह साढ़े आठ बजे तक अपने केंद्रों पर पहुंचना होगा क्योंकि इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र तलाश लें ताकि वे समय पर परीक्षा में शामिल हो सकें।

राज्य भर से कुल 1,559 अभ्यर्थियों ने इन रिक्तियों के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों को केवल प्रमाणित दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी व पासपोर्ट आकार की फोटो लानी होगी।

