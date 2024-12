Himachal Pradesh Snowfall: 4 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा रोड बंद; बिजली की कटौती... हिमाचल में भयंकर बर्फबारी

Himachal Pradesh Snowfall: हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल राज्य में बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है लेकिन बर्फबारी अपने साथ कई मुसीबतें लाई है। सफेद चादर में लिपटी हिमाचल की धरती पर कई हादसे अब तक हो चुके हैं। तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 200 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई हैं। कई इलाकों में यातायात बाधित हुआ है। पिछले 24 घंटों में खराब मौसम के कारण कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि बर्फीली सड़कों पर वाहनों के फिसलने से हुई छोटी-मोटी दुर्घटनाओं में कई अन्य घायल बताए गए हैं।

किन्नौर, लाहौल और स्पीति जैसे जिलों और शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और सिरमौर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे राज्य भर में यात्री फंस गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में यातायात ठप, बिजली कटौती से व्यवधान अटारी को लेह और कुल्लू के सैंज को औट से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों सहित 223 सड़कें बंद कर दी गईं। मनाली और शिमला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों पर यातायात ठप हो गया, जिससे भारी जाम लग गया। शिमला में भारी बर्फबारी के कारण कुल 145 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुल्लू और मंडी जिलों में क्रमशः 25 और 20 सड़कें बंद हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, कई इलाकों में बिजली गुल होने की भी सूचना मिली है, 356 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली नहीं है।

अधिकारियों ने पर्यटकों से स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन द्वारा जारी सभी सलाह का पालन करने और स्थानीय सलाह पर ध्यान देने का आग्रह किया है, खासकर जब बर्फीली परिस्थितियों में यात्रा करने की बात हो।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीटीआई से बात करते हुए आशा व्यक्त की कि बर्फबारी के कारण सड़कें साफ होने के बाद शिमला, कुल्लू-मनाली और डलहौजी जैसे स्थलों पर अधिक पर्यटक आएंगे। स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने अवरुद्ध सड़कों को साफ करने के लिए दो स्नो ब्लोअर सहित 268 मशीनरी तैनात की हैं।

कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की सूचना मिली है, जैसे कि खदराला में 24 सेमी, सांगला में 16.5 सेमी और शिमला में 7 सेमी बर्फबारी हुई है। मनाली और डलहौजी के उपनगरों में भी बर्फबारी हुई, जबकि निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, अधिकारी सड़कों को साफ करने और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मंडी की निचली पहाड़ियों में भीषण शीत लहर चल रही है, साथ ही ऊना और चंबा में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, सुंदरनगर और मंडी में क्रमशः घना, मध्यम और हल्का कोहरा रहने की सूचना दी है।

बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और मंडी में अत्यधिक ठंड के लिए ‘नारंगी’ चेतावनी जारी की गई है, जबकि मंडी में भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र और बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों के लिए घने कोहरे के लिए ‘पीली’ चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार तक जारी रहने की उम्मीद है।

लाहौल और स्पीति जिले के कुकुमसेरी में रात में शून्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस नीचे के साथ राज्य में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। दूसरी ओर, ऊना में सबसे गर्म स्थिति देखी गई, जहां दिन का तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

इस बीच, राज्य में 1 अक्टूबर से 92% बारिश की कमी देखी गई है, 24 दिसंबर तक पोस्ट-मॉनसून वर्षा सामान्य 70.4 मिमी के निशान से काफी नीचे रही।

Himachal Pradesh | Due to heavy snowfall in higher reaches of Himachal Pradesh, 174 roads including 3 National Highways are closed in the state.



Visuals from the Tikkar area of Nawar Valley of the Shimla district pic.twitter.com/v0Pl7lIsDQ