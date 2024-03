Himachal Politics: कांग्रेस के छह बागी नेता समेत 3 विधायक भाजपा में शामिल, संकट में सुक्खू सरकार, 68 विधानसभा में क्या है बहुमत का आंकड़ा

Highlights केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। हिमाचल में 68 विधानसभा सीट हैं और बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए। उपचुनाव में भाजपा की जीत से सत्तारूढ़ खेमे में विधायकों की संख्या में कमी आ सकती है।

Himachal Politics: कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए छह बागी कांग्रेस विधायक शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उनके साथ तीन निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए, जिन्होंने शुक्रवार को राज्य विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तीन निर्दलीय आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर के साथ कांग्रेस के छह पूर्व विधायक राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और कुटलेहर विधायक दविंदर भुट्टो हैं। वे नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। हिमाचल में 68 विधानसभा सीट हैं और बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए।

#WATCH | Six rebel MLAs of Himachal Pradesh- Sudhir Sharma, Ravi Thakur, Inder Dutt Lakhanpal, Devendra Bhutto, Rajendra Rana, and Chaitanya Sharma, join BJP in the presence of Himachal Pradesh BJP President Rajiv Bindal and Union Minister Anurag Thakur. pic.twitter.com/IftAl6U1T5 — ANI (@ANI) March 23, 2024

#WATCH | Three independent MLAs from Himachal Pradesh- Ashish Sharma, KL Thakur, and Hoshiyar Singh join the BJP in the presence of Himachal Pradesh BJP President Rajiv Bindal and Union Minister Anurag Thakur. pic.twitter.com/SvyZMLHDyw — ANI (@ANI) March 23, 2024

#WATCH | Delhi | On 9 MLAs (3 independent & 6 from Congress) join the BJP, Himachal Pradesh State LoP and BJP leader Jairam Thakur says, "A very different political situation is there in the state. The reality is that the Congress party doesn't have the majority, the biggest… pic.twitter.com/IapCh4jbWM — ANI (@ANI) March 23, 2024

उपचुनाव में भाजपा की जीत से सत्तारूढ़ खेमे में विधायकों की संख्या में कमी आ सकती है। विधायकों की अयोग्यता के बाद 62 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 39 से कम होकर 33 रह गई है। विधानसभा में मूल रूप से 68 सदस्यीय है। भाजपा के 28 विधायक हैं। बहुमत परीक्षण के दौरान दोनों पक्षों के बराबरी पर रहने की सूरत में ही अध्यक्ष वोट कर सकते हैं और अभी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं।

#WATCH | Delhi | After joining the BJP, one of the three independent MLAs of Himachal Pradesh, Hoshyar Singh says, "Be it economic condition or law & order or any other, things aren't going good in Himachal Pradesh. We are independent MLAs and we had every right to vote for the… pic.twitter.com/h67ERsq4k8 — ANI (@ANI) March 23, 2024

पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसके सत्ता में आने के बाद से विकास कार्य बाधित हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल की उपस्थिति में पूर्व विधायक पार्टी में शामिल हुए।

#WATCH | Delhi | After joining the BJP, one of the three independent MLAs of Himachal Pradesh, Ashish Sharma says, "We have taken this decision in the interest of the state and the constituency. The way this nation is moving forward under the leadership of PM Modi, it will be our… pic.twitter.com/bYUlJuapHY — ANI (@ANI) March 23, 2024

इन पूर्व विधायकों का पार्टी में स्वागत करते हुए ठाकुर ने कहा कि उनकी उपस्थिति से भाजपा और मजबूत होगी। उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया जिससे लोगों के बीच आक्रोश है। ठाकुर ने कहा कि इन नेताओं ने हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था जो कांग्रेस के खिलाफ ‘‘जन आक्रोश’’ को दर्शाता है।

#WATCH | Delhi | After joining the BJP, one of the three independent MLAs of Himachal Pradesh, KL Thakur says, "The Congress govt which was formed with high hopes in the state hasn't delivered on any of its promises... Earlier the BJP govt under the leadership of Jairam Thakur… pic.twitter.com/mfmIhQzizV — ANI (@ANI) March 23, 2024

कांग्रेस के जो छह बागी विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं उनमें सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो शामिल हैं। ये सभी कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और इन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपस्थित रहने तथा कटौती प्रस्ताव व बजट के दौरान राज्य सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी के एक व्हिप की अवज्ञा करने के लिए 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था। तीन निर्दलीय विधायकों - आशीष शर्मा, होशियार सिंह और के एल ठाकुर ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे सौंपे थे और वे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं।

#WATCH | Shimla: On 6 Congress MLAs join the BJP, Himachal Minister Rajesh Dharmani says, "We have already alleged that the BJP used immoral ways to win the Rajya Sabha elections and today it has been proven. The way the BJP is using money, muscle and agencies like ED to get into… pic.twitter.com/lThZi18pVg — ANI (@ANI) March 23, 2024

होशियार सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा का हिस्सा होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से राज्य में विकास कार्य रुक गए हैं। भाजपा नेताओं ने राजमार्ग तथा रेल परियोजनाओं समेत राज्य के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए कई विकास कदमों का उल्लेख किया और कहा कि पूर्व विधायकों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को मजबूत बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन पूर्व विधायकों को भाजपा में उचित सम्मान दिया जाएगा।

#WATCH | After joining BJP, rebel Himachal MLA Davinder Kumar Bhutto says, "... We have left Congress and joined the BJP so that we could aid in the development of our state under the leadership of PM Narendra Modi. We do not want any post, we have joined as party workers...… pic.twitter.com/L5LelBV1r4 — ANI (@ANI) March 23, 2024

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों के भाजपा में शामिल होने को ऐसे छोटे राज्य के लिए बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बताते हुए कहा कि इनमें से कई नेता पार्टी में वरिष्ठ पदों पर थे। पूर्व कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अब दिखायी नहीं देता है और देश के लिए कोई दृष्टिकोण पेश नहीं करता है।

#WATCH | After joining BJP, rebel Himachal MLA Inder Dutt Lakhanpal says, "The functionality of the INC has been broken. Neither is there any influence of the High Command nor is there any respect left for the party workers... They nominated that person for the Rajya Sabha from… pic.twitter.com/YoZDkERDHs — ANI (@ANI) March 23, 2024

चार बार के विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास के लिए कोई माहौल नहीं है जबकि कांग्रेस इसलिए टूट रही है क्योंकि उसके नेतृत्व के पास देश के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है तथा उसके पास मोदी की आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं है। राणा ने भी उनके विचारों से सहमति जतायी और ‘‘राजनीतिक विपत्ति’’ उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया।

#WATCH | After joining BJP, rebel Himachal MLA Ravi Thakur says, "90% of the total budget of Himachal Pradesh comes from the centre. This is why I voted for Harsh Mahajan, keeping my constituency Lahaul-Spiti in mind... It was unfortunate that the speaker of the assembly… pic.twitter.com/OIf2sYuDMe — ANI (@ANI) March 23, 2024

उन्होंने कहा कि वे पहाड़ी राज्य को विकास की राह पर ले जाने को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं।’’ निर्वाचन आयोग ने इन पूर्व कांग्रेस विधायकों के छह निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। निर्दलीय की तीन सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा होने की संभावना है।

#WATCH | After joining BJP, rebel Himachal MLA Chaitanya Sharma says, "... What went behind all this needs to be discussed in great detail in the coming days. Talking about Rajya Sabha elections, within the rights guaranteed to us by the Constitution, every citizen is eligible to… pic.twitter.com/92dqiPFA0f — ANI (@ANI) March 23, 2024

पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन नौ विधायकों के समर्थन से राज्य की इकलौती सीट के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार संकट में आ गयी थी। बहरहाल, सुक्खू की सरकार को अभी कोई खतरा नजर नहीं आता है लेकिन भाजपा उपचुनाव में जीत के साथ उनकी सरकार को गिराने की फिराक में है।

Web Title: Himachal pradesh Politics six former Congress MLAs, three Independents join BJP CM Sukhwinder Singh Sukhu government in crisis