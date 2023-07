वायरल वीडियो: पहाड़ी से मलबा हटा रही थी जेसीबी, तभी अचानक से आ गिरी बड़ी चट्टान, फिर देखिए क्या हुआ

Highlights हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से खौफनाक वीडियो सामने आया मलबा हटा रही जेसीबी पर गिरी बड़ी चट्टान जेसीबी का ड्राइवर सुरक्षित है

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से खौफनाक वीडियो सामने आया है। मंडी में चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग पर 6 मील के पास भूस्खलन के बाद चल रहे बहाली कार्य के दौरान एक मशीन पर पहाड़ी से मलबा भरभरा कर गिर पड़ा। मशीन पर मलबा गिरने से मंडी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया।

#WATCH | Himachal Pradesh: Mandi-Kullu national highway shut after debris fell on a machine during the ongoing restoration work following a landslide near 6 miles on the Chandigarh-Manali highway in Mandi.



(Video Source: Mandi District Administration) pic.twitter.com/LuPvWVYLEH