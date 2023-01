हिमाचल प्रदेश: सरकार ने किए 4 आईएएस, 4 आईपीएस और 8 एचएएस अफसरों के तबादले, इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

शिमला:हिमाचल प्रदेश के सरकार ने शनिवार को 16 अधिकारियों का तबादले का एलान किया है। यह तबदले में चार-चार आईएएस और आईपीएस अधिकारी और आठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल है।

यही नहीं राज्य में तीन बड़ पुलिस अफसरों के भी तबादले हुए है। इस तबादले में आईपीएस अधिकारी संजीव गांधी का भी ट्रांस्फर हुआ है और उन्हें जुन्गा से हटाकर शिमला में लगाया गया है।

शनिवार देर रात को जारी किए गए आदेश में आईएएस अधिकारियों में सचिव प्रशासनिक सुधार सी पालरासु को सचिव सहकारिता का अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईएएस अधिकारी हरबंस सिंह ब्रसकोन जिन्हें अभी तक कोई पद नहीं मिला था, उन्हें विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इससे पहले हरबंस सिंह पिछली सरकार में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को संभाला था।

Himachal Pradesh government has transferred 16 officers which include 4 IAS officers, 4 IPS officers and 8 State Administrative Service officers. These orders were issued on Saturday pic.twitter.com/6YRuDU4Lhu