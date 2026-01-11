Himachal Pradesh: शिमला में सुरंग बनाने के लिए विस्फोट, घरों में आई दरार; 40 से ज्यादा लोग बेघर

Shimla Houses Cracks: स्थानीय लोगों का दावा है कि पास में चल रहे चार लेन के निर्माण कार्य के कारण दरारें आई होंगी।

Shimla Houses Cracks: हिमाचल प्रदेश के शिमला के इलाके में कई घरों में दरार की वजह से लोग सर्दी के मौसम में बेघर हो गए हैं। मजबूर लोग सड़क पर रात बीताने के लिए बेबस है। घरों में दरार की वजह शिमला में संजौली के पास चलाउंथी इलाके में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बन रही चार-लेन वाली सुरंग के निर्माण को बताया गया है। जिसके निर्माण की वजह से घरों और सड़कों में दरारें आने के बाद कई परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए।

जानकारी के मुताबिक, चौलन्ती इलाके में दो रिहायशी इमारतों और एक होटल में दरारें आने के बाद करीब 15 परिवार रातों-रात ठंड में बेघर हो गए।

शिमला के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) (ग्रामीण) ने शनिवार को बताया, "चौलन्ती इलाके में तीन इमारतों में दरारें आने के बाद दो इमारतों में रहने वाले 15 परिवारों के 40 से ज़्यादा लोग और एक होटल के टूरिस्ट और स्टाफ ने शुक्रवार रात को अपनी इमारतें खाली कर दीं।" अधिकारी ने बताया कि ज़्यादातर परिवारों को रहने की जगह दी गई है, जबकि कुछ ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाना चुना।

दरारों की वजह क्या हो सकती है?

प्रभावित परिवारों का आरोप है कि भट्टाकुफर और चलाउंथी के बीच सड़क को चार-लेन बनाने के लिए सुरंग खोदने के लिए चट्टानों में ब्लास्टिंग की गई, जिससे उनकी इमारतों में दरारें आ गईं।

यह प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने शुरू किया है और इसे एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। प्रभावित परिवारों ने सुरंग बनाने वाली कंपनी पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया।

पूजा, जिनके घर में दरारें आ गई हैं, ने PTI को बताया, "करीब तीन दिन पहले दीवारों में छोटी-छोटी दरारें आने लगी थीं, और इसकी जानकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी और ज़िला प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने किसी बड़े खतरे से इनकार किया।"

उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम को अचानक दरारें चौड़ी हो गईं और कंपनी के अधिकारियों ने निवासियों से अपने घर खाली करने को कहा। एक और निवासी ने कहा, "जब हम वाइब्रेशन की शिकायत कर रहे थे, तो ब्लास्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी, और अब घरों में दरारें आ गई हैं। हमने अपनी सारी कमाई घर बनाने में लगा दी है। अब हम कहाँ जाएँगे?" 

ब्लास्टिंग बंद करो

NHAI और टनल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, और स्थानीय लोग टनल का काम रोकने पर अड़े हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, संजौली-ढाली बाईपास पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि सड़क पर भी दरारें आ गई हैं।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जिन्होंने शनिवार को साइट का दौरा किया, ने बताया कि ब्लास्टिंग रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि NHAI को प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया गया है।

सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और NHAI अधिकारियों से बात की है।

30 जून, 2025 को भटाकुफर में एक पाँच मंज़िला इमारत गिर गई थी, और निवासियों ने NHAI द्वारा चार लेन के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

जोशीमठ संकट

लगभग तीन साल पहले, उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में ज़मीन धंसने के गंभीर संकेत दिखे थे, जिसमें कई इमारतों में बड़ी दरारें आ गईं और मलबे पर अस्थिर नींव के कारण वे धंसने लगीं, जिसे अनियंत्रित निर्माण, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और ड्रेनेज की समस्याओं ने और बढ़ा दिया था।

जोशीमठ, जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसी प्रसिद्ध तीर्थयात्राओं का प्रवेश द्वार है, और एक अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग डेस्टिनेशन औली भी है, ज़मीन धंसने के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था।

तब ISRO की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि जोशीमठ में सात महीनों की अवधि में 8.9 सेमी का धीमा धंसाव दर्ज किया गया था, जबकि 12 दिनों की अवधि में 5.4 सेमी का तेज़ी से धंसाव हुआ था।

