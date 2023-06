हिमाचल प्रदेश में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 40 से अधिक लोग थे सवार

Highlights गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में बस हुई दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी बस में करीब 40 से अधिक लोग सवार थे

मंडी:हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। करीब 40 से अधिक यात्रियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई और खाई में जा गिरी। लोगों से भरी बस सड़क से नीचे उतरकर खाई में गिर गई जिसके बाद कई यात्री घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही मंडी पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। मंडी के पुलिस अधीक्षक सौम्या संभशिवम ने बताया कि घटना आज सुबह मंडी जिले के करसोग उपमंडल के तहत खरोदी के पास हुई। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना में हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस के चालक और परिचालक सहित कई यात्री घायल हो गए हैं।

इस घटना से संबंधित तस्वीर भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि खाई में गिरी बस दो पेड़ों के बीच फंस गई। गनीमत ये रही की बस पेड़ में फंस गई जिसके कारण बस खाई में नहीं गिरी और यात्रियों की जान बच गई।

इसके बाद स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार, बस में फंसे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की मदद की और लोगों को फौरन बस से निकाला।

सभी घायलों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। घटना में किसी यात्री के मरने की खबर अभी तक नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि घायलों को गंभीर चोटे नहीं आई है और उनकी हालत स्थिर है। बता दें कि दुर्घटना का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है, और पुलिस घटना की जांच कर रही है।

