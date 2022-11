हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावः कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी किया, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 गारंटी देने का वादा, जानें बड़ी बातें

Highlights कांग्रेस ने शिमला में अपना घोषणापत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना आठ दिसंबर को होगी।

शिमलाः हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शिमला में अपना घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने जनता को ओपीएस लागू करने, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद सहित 10 गारंटी देने का वादा किया है।

राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। मतगणना आठ दिसंबर को की जाएगी। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के 43, जबकि कांग्रेस के 22 सदस्य हैं। सदन में दो निर्दलीय सदस्य और माकपा का एक सदस्य है।

Congress releases its manifesto for the #HimachalPradeshElections; Chhatisgarh CM Bhupesh Baghel also present.



Congress promises 10 guarantees to the public incl implementation of OPS, Rs 1500 per month to women,300 units of free electricity & purchase of cow dung at Rs 2 per kg pic.twitter.com/PeKctGGazm