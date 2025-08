Himachal Pradesh: उत्तराखंड के बाद हिमाचल में तबाही, किन्नौर कैलाश ट्रैक से 413 तीर्थयात्री रेस्क्यू; 2 पुल ढहे

Himachal Pradesh: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कैलाश ट्रेक रूट पर फंसे 413 तीर्थयात्रियों को बचाया, जब मूसलाधार बारिश और बादल फटने के कारण रास्ते में दो अस्थायी पुल बह गए थे।

क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बादल फट गए और बुधवार सुबह तांगलिंग नाले पर बना एक पुल बह गया, जिससे दुर्गम ट्रेकिंग रूट पर बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री फंस गए। आईटीबीपी की 17वीं बटालियन के एक बचाव दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रस्सी आधारित ट्रैवर्स क्रॉसिंग तकनीक का उपयोग करके सभी 413 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया।

#WATCH | Himachal Pradesh | Indo-Tibetan Border Police (ITBP) team from the 17th Battalion has rescued 413 pilgrims using the rope-based traverse crossing technique, following a flash flood in the Tangling area along the Kinner Kailash Yatra route



The rescue operation is being… pic.twitter.com/EtshdR20D1