Himachal Assembly Result: राजीव शुक्ला बोले- विधायकों को शिमला बुलाना है या चंडीगढ़ इसपर शाम तक करेंगे फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे रुझानों के अनुसार कांग्रेस राज्य में आगे चल रही है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दोपहर 1:30 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस 39 और भाजपा 26 सीटों पर आगे है। इस बीच कांग्रेस ने भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी दी है कि वे विधायकों को एकजुट रखें और सरकार के गठन को लेकर बातचीत करें।

बता दें कि कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कांग्रेस को विधायकों की खरीद-फरोख्त का डर सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस को इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम कर सकती है। ऐसे में अब कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है।

#HimachalElectionResults2022 | Bhupinder Singh Hooda is already in Chandigarh. Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel & I will be going to Chandigarh & will be deciding by evening whether to call MLAs to Shimla or Chandigarh: Congress leader Rajiv Shukla https://t.co/LLQjKu1PGppic.twitter.com/6W4VtHfpE0