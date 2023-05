नेपाल के संखुवासभा में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, भारत द्वारा वित्तपोषित पनबिजली परियोजना के लिए निर्माण सामग्री ले जा रहा था, सामने आई तस्वीर

Highlights हादसे की तस्वीर सामने आई है। पायलट सुरक्षित है। हादसे के वक्त हेलिकॉप्टर में चार लोग सवार थे।

Helicopter Crash: सिमरिक एयर द्वारा संचालित एक हेलीकॉप्टर शुक्रवार नेपाल के संखुवासभा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में चार लोग सवार थे। पायलट सुरक्षित है। एक अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर भारत द्वारा वित्तपोषित अरुण-तृतीय पनबिजली परियोजना के लिए निर्माण सामग्री ले जा रहा था।

हादसे की तस्वीर सामने आई है जिसमें हेलीकॉप्टर के मलबे को देखा जा सकता है। संखुवासभा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी मोहनमणि घिमिरे ने कहा क हमने गृह मंत्रालय से बचाव अभियान के लिए एक हेलीकॉप्टर का अनुरोध किया है। स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है।

A helicopter operated by Simrik Air crashed in Sankhuwasabha district of Nepal. Pilot safe. The helicopter was ferrying construction material for India Funded Arun-III Hydel project: Officials pic.twitter.com/IccWKzX0MH