केदारनाथ: एमआई-17 से ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, देखें यहां

केदारनाथ: एमआई-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा एक क्रिस्टल हेलीकॉप्टर आज सुबह उत्तराखंड के केदारनाथ के पास पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केदारनाथ धाम में लैंडिंग के दौरान पहले क्षतिग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर एमआई-17 से फिसलकर गिर गया। कैमरे में कैद हुई इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है।

SDRF says, "Today, the SDRF rescue team received information through Police post Lincholi that a faulty helicopter of a private company, which was being towed by another helicopter from Shri Kedarnath helipad to Gochar helipad, fell into the river at Lincholi near Tharu Camp.