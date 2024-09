दिल्ली में झमाझम बारिश से मचा हाहाकार! अक्षरधाम मंदिर से सराय काले खां तक लगा भारी जाम

Highlights दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है इससे आने-जाने वालों को भी दिक्कतें आईं दूसरी ओर लोगों को ट्रैफिक से भी झूझना पड़ा

नई दिल्ली: दिल्ली में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में तस्वीर बता रही हैं कि राष्ट्रीय राजधानी की क्या स्थिति है। झमाझम बारिश से हुआ ये कि अक्षरधाम मंदिर से सराय काले खां तक भारी जाम लग गया है, जिससे आने और जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

#WATCH | Delhi: Light rain lashes parts of the National Capital.



(Visuals from India Gate) pic.twitter.com/QAANgn5owh — ANI (@ANI) September 11, 2024

दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश लगातार होने से एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाम की समस्या चारों ओर बनी रहती है। वहीं, आरके पुरम सेक्टर 9 से भी कई तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली के द्वारका में भी देखने को मिल रहा है।

#WATCH | Traffic snarl on the route from Akshardham Temple to Sarai Kale Khan, in Delhi. Several parts of the city received light rain this morning. pic.twitter.com/fw4SJWzHzP — ANI (@ANI) September 11, 2024

#WATCH | Several parts of Delhi receive rainfall, visuals from Dwarka. pic.twitter.com/jenMuUC8bS — ANI (@ANI) September 11, 2024

#WATCH | Several parts of Delhi receive light rainfall, visuals from RK Puram Sector 9. pic.twitter.com/a2lMHT1n3D — ANI (@ANI) September 11, 2024

#WATCH | Delhi: Light rain lashes parts of the National Capital.



(Visuals from Firozshah Road) pic.twitter.com/qr9LivTtCj — ANI (@ANI) September 11, 2024

Web Title: Heavy rain in Delhi heavy traffic jam due to rainfall