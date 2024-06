Delhi Darbhanga SpiceJet: एसी बंद था, हाथ से पंखा चलाया, यात्रियों की बिगड़ी तबियत, दिल्ली से दरभंगा जा रही थी फ्लाइट, देखें वीडियो

Delhi Darbhanga SpiceJet: दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट (एसजी 476) के यात्रियों की तबियत बुधवार को उस वक्त बिगड़ने लगी जब फ्लाइट में घंटों तक एसी बंद रहा। दिल्ली में 40 डिग्री से ज्यादा की तापमान में घंटों तक फ्लाइट में बैठने के दौरान लोगों को काफी समस्या हुई।

#WATCH | SpiceJet passengers travelling from Delhi to Darbhanga (SG 476) had to wait inside an aircraft without air conditioning (AC) for over an hour amid the ongoing heatwave, with several feeling unwell. pic.twitter.com/cIj2Uu1SQT

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अपनी सीट पर बैठे यात्री बेहाल होते दिखे। पढ़ने वाली मैग्जीन के माध्यम से पंखा करते दिखे। खबरों के अनुसार, गर्मी के कारण कई यात्रियों की तबियत भी बिगड़ी। स्पाइसजेट के एक यात्री रोहन कुमार ने कहा कि मैं स्पाइसजेट से दिल्ली से दरभंगा (एसजी 476) की यात्रा कर रहा था।

#WATCH | A SpiceJet passenger, Rohan Kumar says, "I was travelling from Delhi to Darbhanga (SG 476) from SpiceJet. At the Delhi airport after the check-in, they did not switch on the air-conditioning (AC) for an hour. The temperature inside (flight) was 40 degrees. The passengers… https://t.co/Ez797ogxcXpic.twitter.com/PMs7OVPk6S