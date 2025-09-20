'तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे' और 'हिम्मत है तो अकेले में आ कर लाड़ो': वकीलों और पुलिस के बीच तीखी | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: September 20, 2025 20:05 IST2025-09-20T20:04:57+5:302025-09-20T20:05:05+5:30
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालाँकि, घटना के बाद, वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प के कई और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।
Viral Video: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। खबरें हैं कि वकीलों ने अदालत के अंदर इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार प्रजापति की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालाँकि, घटना के बाद, वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प के कई और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।
कोर्ट परिसर में इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार के खिलाफ हुई हिंसा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर सामने आए एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा एक वकील को जवाब दे रहे हैं जो कथित तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हिम्मत है तो अकेले में आ कर लड़ो कचहरी के बाहर।"
"Himmat hai to akele mein aa kar lado kachhari ke bahar"— Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 20, 2025
The #LawyervsPolice situation is taking a turn for worse in Varanasi. Here, Shiva Kant Mishra, SHO at Cantt police station in Varanasi daring lawyers for a fight. Multiple instances of cops attacking lawyers and vice… pic.twitter.com/DGPI8tDYGf
ऐसी खबरें हैं कि अगर पुलिस और वकीलों के बीच ये झड़पें नहीं रुकीं, तो संघर्ष खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। वीडियो दिखाते हैं कि दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा है।
सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी वकीलों से कथित तौर पर भिड़ती हुई दिखाई दे रही है, जब एक वकील ने कहा, "तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे।" जिस पर महिला अधिकारी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की ओर इशारा करती है और वकील को गुस्से से जवाब देती है।
In Varanasi, there is a palpable tension following clashes between lawyers and police. A female cop could be heard confronting lawyers over the latter's controversial remark - " Tumhari Garmi Shaant kar denge" pic.twitter.com/yKr1WaKdnO— Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 19, 2025
खबर है कि मिथिलेश प्रजापति की पत्नी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पुलिस मुख्यालय पहुँची और अपने पति के साथ हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की। पुलिस कमिश्नर ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का भी दावा किया है।