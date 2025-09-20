'तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे' और 'हिम्मत है तो अकेले में आ कर लाड़ो': वकीलों और पुलिस के बीच तीखी | VIDEO

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालाँकि, घटना के बाद, वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प के कई और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

Viral Video: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। खबरें हैं कि वकीलों ने अदालत के अंदर इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार प्रजापति की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालाँकि, घटना के बाद, वकीलों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प के कई और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।

कोर्ट परिसर में इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार के खिलाफ हुई हिंसा भले ही शांत हो गई हो, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर सामने आए एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा एक वकील को जवाब दे रहे हैं जो कथित तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हिम्मत है तो अकेले में आ कर लड़ो कचहरी के बाहर।"

ऐसी खबरें हैं कि अगर पुलिस और वकीलों के बीच ये झड़पें नहीं रुकीं, तो संघर्ष खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। वीडियो दिखाते हैं कि दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा है। 

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी वकीलों से कथित तौर पर भिड़ती हुई दिखाई दे रही है, जब एक वकील ने कहा, "तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे।" जिस पर महिला अधिकारी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की ओर इशारा करती है और वकील को गुस्से से जवाब देती है।

खबर है कि मिथिलेश प्रजापति की पत्नी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पुलिस मुख्यालय पहुँची और अपने पति के साथ हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की। पुलिस कमिश्नर ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का भी दावा किया है।

