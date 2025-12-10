VIDEO: ये अनपढ़ है… लोकसभा में भड़के अखिलेश यादव, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: ये अनपढ़ है… लोकसभा में भड़के अखिलेश यादव, देखें वायरल वीडियो
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने चुनाव सुधारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार तभी संभव हैं, जब पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो। इसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है, ताकि विपक्ष का भी उस पर भरोसा कायम रह सके।
चुनाव निष्पक्ष होंगे तभी सुधार संभव: अखिलेश यादव
संसद में चुनाव सुधार पर बोले सपा प्रमुख, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की उठाई मांग
मंगलवार को संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति की पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर दिया है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी यह महसूस होना चाहिए कि नियुक्ति प्रक्रिया में उसकी भी भूमिका है।
बैलेट पेपर से चुनाव की मांग
अखिलेश यादव ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर देश में लगातार सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की विश्वसनीयता पर बहस चल रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग तकनीक की दुहाई देते हैं, उन्हें भारत की तुलना जर्मनी, अमेरिका और जापान जैसे देशों से करनी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति साफ हो सके।
वोटर लिस्ट और आधार पर उठाए सवाल
उन्होंने वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड में सुधार की भी जरूरत बताई। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, जबकि आधार में सभी जरूरी जानकारियां मौजूद हैं, जैसे फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन। उन्होंने इसे एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी जैसा कदम करार दिया।
आयोग की निष्पक्षता पर जोर
अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में जीत और हार होती रहती है, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता सबसे अहम होती है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है।