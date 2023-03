"वो खुद ही राष्ट्रविरोधी हैं..." राहुल गांधी पर जेपी नड्डा के बयानों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया तीखा प्रहार

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को बताया राष्ट्रविरोधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा के राहुल गांधी पर दिए बयान पर किया पलटवार जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा लंदन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण को लेकर देश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयानों पर तीखा तंज कसते हुए बड़ा आरोप लगाया है। वहीं, जेपी नड्डा के अरोपों पर पलटवार करने में कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा, " में जेपी नड्डा के बयान की निंदा करता हूं। वो खुद राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरो को वो राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं।"

यही नहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वह लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने का मौका देंगे तो वह अपनी बात जरूर रखेंगे। मगर बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है इसलिए उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। खड़गे ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि वो क्यों नहीं राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका दे रही?

मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा को राष्ट्रविरोधी करार देते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है वह अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कभी राहुल गांधी राष्ट्रविरोधी हो सकते हैं?

दरअसल, शुक्रवार को जेपी नड्डा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, "ये दुर्भाग्य की बात है कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। राहुल गांधी अब देशविरोधी टूलकिट का अहम हिस्सा बन गए हैं।" उन्होंने कहा, "राहुल गांधी विदेश की धरती पर भारत की बुराई करके आए हैं ये शर्मनाक बात है और भारत की संप्रभुता पर हमला है।"

