By भाषा | Published: May 29, 2023 09:35 AM

कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा कार्यक्रम मे शामिल हुए। उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया।

कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में नई संसद में बैठूंगा....लेकिन 91 साल की उम्र में मौका मिला: देवेगौड़ा

