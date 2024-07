Hathras stampede: स्थानीय खुफिया इकाई में काम करने से लेकर एक पंथ के उपदेशक तक, जानें कौन हैं भोले बाबा

Highlights नारायण साकार का असली नाम सूरज पाल है जोकि वह यूपी पुलिस के पूर्व कर्मचारी हैं। अपनी नौकरी छोड़ने और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद वह कासगंज जिले में अपने गांव में रहने लगे। भोले बाबा के सेवक ज्यादातर हल्के गुलाबी रंग की शर्ट, पतलून और सफेद टोपी पहने होते हैं।

Hathras stampede: नारायण साकार हरि उर्फ ​​भोले बाबा के सत्संग में मंगलवार को हाथरस जिले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। नारायण साकार का असली नाम सूरज पाल है जोकि वह यूपी पुलिस के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने 18 साल तक स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) के साथ काम किया और आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए 1990 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, जब वह एटा में तैनात थे।

एक निश्चित तड़क-भड़क के लिए जाने जाने वाले, एटा-कासगंज और ब्रज क्षेत्र और कुछ अन्य इलाकों में निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों के बीच उनके बहुत बड़े अनुयायी हैं। हमेशा क्लीन शेव और अपनी पूरी सफेद पोशाक के लिए जाने जाने वाले, वह अपने सत्संगों में सिंहासन जैसी ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, कभी-कभी अपनी पत्नी के साथ भी ऐसी ही कुर्सी पर बैठते हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: The Forensic Team arrives at the incident site in Hathras, where a stampede took place yesterday, claiming the lives of 116 people.



The incident happened during a Satsang conducted by 'Bhole Baba'. pic.twitter.com/Yr1NR6th6p — ANI (@ANI) July 3, 2024

अपनी नौकरी छोड़ने और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद वह कासगंज जिले में अपने गांव में रहने लगे। गांवों की यात्रा करते हुए, विशेषकर आगरा और अलीगढ संभाग के ब्रज क्षेत्र में उन्होंने एक प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू किया और सत्संग का आयोजन करना शुरू किया।

जैसे-जैसे उनके उपदेश लोकप्रिय होने लगे, एटा-कासगंज और निकटवर्ती ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अन्य हिस्सों में उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में बढ़ गई। कोविड महामारी के वर्षों के दौरान भोले बाबा अलीगढ़-एटा में एक विवाद के केंद्र में थे, जब कुछ बार, उन्होंने कथित तौर पर तब सत्संग का आयोजन किया जब सभाओं पर प्रतिबंध था।

#WATCH | Uttar Pradesh: Forensic unit along with dog squad at the incident site in Hathras, where a stampede took place yesterday, claiming the lives of 116 people. pic.twitter.com/fOlNtEHdtL — ANI (@ANI) July 3, 2024

भोले बाबा के सेवक ज्यादातर हल्के गुलाबी रंग की शर्ट, पतलून और सफेद टोपी पहने होते हैं। वे डंडे लेकर उनके कार्यक्रमों में यातायात और आंतरिक व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। उनकी लोकप्रियता के बावजूद, मीडिया को उनके सत्संगों से दूर रखा जाता है और भोले बाबा के बारे में कोई व्यक्तिगत विवरण प्रचारित नहीं किया जाता है, न ही अधिक विशिष्ट विवरण ज्ञात हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from the incident spot where a stampede took place yesterday, claiming the lives of 116 people in Hathras.



The incident happened during a Satsang conducted by 'Bhole Baba'. pic.twitter.com/7wfXYFRHIO — ANI (@ANI) July 3, 2024

उनके उपदेश सत्र आमतौर पर तीन से चार घंटे तक चलते हैं और उनमें बड़ी भीड़ शामिल होती है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं होती हैं। वह हर मंगलवार को सत्संग करते हैं। अक्सर, जहां से वह या उनकी कार गुजरती है, वहां से रज (धूल) इकट्ठा करने के लिए अनुयायियों में होड़ मच जाती है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Ram Kutir Charitable Trust in ​​Mainpuri district.



A search operation was underway for 'Bhole Baba', who conducted a Satsang in Hathras where a stampede took place yesterday claiming the lives of 116 people. pic.twitter.com/6J2tAHyxrF — ANI (@ANI) July 3, 2024

उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा है कि उनका कोई गुरु नहीं था लेकिन उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि कुछ विधायक समय-समय पर उनके सत्संग में शामिल होते थे।

Web Title: Hathras stampede who is Bhole Baba from intelligence man to preacher with a cult following