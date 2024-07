Hathras Stampede Incident: हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल गांधी, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात

Hathras Stampede Incident: विपक्ष के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार, 5 जुलाई की सुबह-सुबह ही कांग्रेस नेता हाथरस के लिए कार में निकल पड़े हैं। वह भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे और उनका हाल जानेंगे। 2 जुलाई की शाम को हाथरस में आयोजित सत्संग में करीब 123 लोगों की मौत हो गई। कार्यक्रम में मची भगदड़ में सैकड़ों लोग अब भी घायल है जिनका इलाज जारी है। वहीं, जिन परिवारों के लोगों की मृत्यु हो गई, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Congress MP Rahul Gandhi reaches the residence of a victim of the Hathras stampede, in Aligarh. The stampede happened on July 2 claiming the lives of 121 people pic.twitter.com/KtadndrPgk

गौरतलब है कि धार्मिक उपदेशक नारायण साकर हरि के सत्संग में हुई, जिन्हें 'भोले बाबा' के नाम से भी जाना जाता है के आयोजन में यह भगदड़ मची। हादसे के बाद से भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि वह मामले की तह तक जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी।

#WATCH | Delhi: Leader of the opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi leaves for stampede-affected Hathras.



He will be meeting the families affected due to the stampede, that claimed the lives of 121. pic.twitter.com/rqJ4u5HQeS