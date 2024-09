Hathras Accident: हाथरस हादसे में 4 बच्चों समेत 17 की मौत, पीएम-सीएम और राष्ट्रपति ने जताया दुख; मुआवजे का ऐलान

Hathras Accident: उत्तर प्रदेश के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जहां यात्रियों से भरी बस एक टेम्पो लोडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में करीब 17 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, बीती रात 6 सितंबर को जब बस अलीगढ़ जा रही थी, तब वह हादसे का शिकार हो गई।

भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर लिखा, "उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ सड़क हादसा बेहद दर्दनाक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उन्हें इस मुश्किल घड़ी में शक्ति दे।"

घटना पर शोक व्यक्त करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार दोनों पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोस्ट में आगे कहा गया, "इसके साथ ही मैं हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद करने में लगा हुआ है।"

पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस सड़क हादसे में मृतकों के परिवारों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मंजूर की जाएगी।

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the mishap in Hathras, UP. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/7qucGLR6ug — PMO India (@PMOIndia) September 6, 2024

इस बीच, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भी हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने स्वजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहन संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को प्रभावित लोगों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्स पर योगी आदित्यनाथ की पोस्ट में कहा गया, "मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"

कैसे हुआ हादसा?

यूपी पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह सड़क दुर्घटना 6 सितंबर को हुई थी, जब अलीगढ़ जा रही एक रोडवेज बस एक टेम्पो लोडर से टकरा गई थी। घटना के समय बस में कथित तौर पर 30 यात्री सवार थे। शुक्रवार शाम को, वाहन हाथरस जिले के एक गाँव में एक अनुष्ठान में भाग लेने के बाद वापस आ रहा था।

गौरतलब है कि दुर्घटना में सात पुरुषों, चार महिलाओं और चार बच्चों सहित 15 लोगों की मौत की पुष्टि उसी समय की गई लेकिन शनिवार सुबह तक मरने वालों का आकड़ा 17 पहुंच गया है।

अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी के ने कहा, "अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। यह दुर्घटना एक रोडवेज बस और दूसरे वाहन की टक्कर के कारण हुई।" उन्होंने कहा, "11 घायलों का यहां इलाज चल रहा है, जबकि 8 को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है।"

VIDEO | Hathras road accident: "The death toll at present stands at 15 - seven men, four women and four children," says Aligarh Commissioner Chaitra V.#HathrasAccident



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/JbKcNtXRe0 — Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2024

हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने कहा, "शाम लगभग 6.15 बजे, एक यूपी रोडवेज बस और एक छोटा हाथी या टाटा मैजिक वाहन के बीच एक दुर्घटना हुई। 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायलों का इलाज हाथरस बागला जिला अस्पताल और अन्य का इलाज अलीगढ़ में चल रहा है।"

VIDEO | Hathras road accident: “Around 6.15 pm, an accident took place involving a UP Roadways bus and a ‘chota haathi’ or TATA Magic vehicle. 15 people died, while some of the injured are undergoing treatment at Hathras Bagla District Hospital and others at Aligarh,” says UP’s… pic.twitter.com/w7YvGNUvyb — Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2024

