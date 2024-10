Haryana Vidhan Sabha Speaker: घरौंडा से तीन बार के विधायक हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष?, सीएम नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी बधाई

Highlights नवनिर्वाचित विधायकों को 15वीं राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलायी गई। प्रोटेम स्पीकर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह कादियान ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलायी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सैनी पहले व्यक्ति थे।

Haryana Vidhan Sabha Speaker: भाजपा विधायक हरविंदर कल्याण को शुक्रवार को चंडीगढ़ में सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल्याण के नाम का प्रस्ताव रखा। भाजपा विधायक रणबीर गंगवा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। कल्याण करनाल जिले के घरौंडा से तीन बार विधायक हैं। कल्याण के अध्यक्ष पद संभालने पर मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के विधायकों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस विधायकों, इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) विधायक आदित्य देवी लाल और अर्जुन चौटाला तथा कई अन्य विधायकों ने बधाई दी।

इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य नवनिर्वाचित विधायकों को 15वीं राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलायी गई। प्रोटेम स्पीकर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह कादियान ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलायी। पंचकूला में 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सैनी पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलायी। सैनी के बाद, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों - अंबाला कैंट से सात बार के विधायक अनिल विज, इसराना विधायक कृष्ण लाल पंवार, बादशाहपुर विधायक राव नरबीर सिंह, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, फरीदाबाद विधायक विपुल गोयल, गोहाना विधायक अरविंद शर्मा और रादौर विधायक श्याम सिंह राणा को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलायी।

मंत्रियों में बरवाला विधायक रणबीर गंगवा, नरवाना विधायक कृष्ण कुमार बेदी, तोशाम विधायक श्रुति चौधरी, अटेली विधायक आरती सिंह राव, तिगांव विधायक राजेश नागर और पलवल विधायक गौरव गौतम को शपथ दिलायी गयी। बेदी ने संस्कृत में शपथ ली, जबकि चौधरी ने अंग्रेजी में शपथ ली।

मंत्रिपरिषद के बाद महिला विधायकों को शपथ दिलायी गई। इनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बिमला चौधरी, कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, भाजपा विधायक कृष्णा गहलावत, कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी, कांग्रेस विधायक पूजा, निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा, कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक और कांग्रेस विधायक एवं ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट शामिल थीं। खेल जर्सी पहने फोगाट ने शपथ लेने के बाद 'जय जवान, जय किसान, जय खिलाड़ी, जय नौजवान और जय हरियाणा' कहा।

विधायकों द्वारा शपथ लेना अभी भी जारी है। निर्मल सिंह, घनश्याम सर्राफ, कपूर सिंह, सतपाल सांगवान समेत विधायकों को भी शपथ दिलायी गई। पांच अक्टूबर को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा 48 ने सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की, जबकि कांग्रेस ने 37 सीट जीतीं। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने दो सीट जीतीं और तीन निर्दलीय भी निर्वाचित हुए।

