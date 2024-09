हरियाणा चुनाव 2024: सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडवा सीट से दाखिल किया नामांकन

Highlights सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया 5 अक्तूबर को आयोजित विधानसभा चुनाव में इस सीट से उनका मुकाबला कांग्रेस के मेवा सिंह से होगा बता दें कि मुख्यमंत्री वर्तमान में करनाल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं

Haryana Assembly Election 2024:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची के अनुसार, सैनी लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सैनी इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने तक कुरुक्षेत्र से सांसद थे, वर्तमान में करनाल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे उन्होंने जून में हुए उपचुनाव में जीता था। इस बार भाजपा ने उनकी विधानसभा सीट करनाल से बदलकर लाडवा कर दी।

कांग्रेस पार्टी ने भी 6 सितंबर को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें उसने लाडवा से मेवा सिंह को मैदान में उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें पूर्व पहलवान विनेश फोगट पर होंगी, जो ओलंपिक पदक से चूकने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई थीं और उन्हें हरियाणा के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है।

आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत सोमवार को विफल हो गई, जब आप ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इससे पहले, दोनों पार्टियों ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था, लेकिन पंजाब में अलग-अलग चुनाव लड़ा था।

इसके अलावा, भाजपा ने राज्य इकाई के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, बचन सिंह आर्य, रणजीत सिंह चौटाला और बिशंबर सिंह वाल्मीकि जैसे प्रमुख नेताओं के इस्तीफे देखे हैं। पार्टी ने 10 साल सत्ता में रहने का आनंद लिया है, लेकिन अब वह विपक्ष के खिलाफ कड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही है।

#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini files his nomination as BJP candidate from Ladwa assembly constituency. Union Minister and former Haryana CM Manohar Lal Khattar is also with him. pic.twitter.com/AeiRs2IknK