Haryana: स्कूल बस के पलट जाने से पंचकुला में हुआ बड़ा हादसा, 40 से अधिक बच्चे घायल

Highlights हरियाणा में बस पलटने से 40 बच्चों की मौत पंचकुला के पिंजौर कस्बे में यह घटना हुई घायल हुए बच्चों का इलाज जारी है

Haryana:हरियाणा के पंचकुला जिले में सोमवार सुबह एक बस के पलट जाने से 40 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। घटना पिंजौर कस्बे के नौलता गांव के पास की है। फिलहाल हादसे में घायल हुए बच्चों का इलाज पिंजोर के सरकारी अस्पताल में जारी है।

#WATCH | Around 40 school students injured after a bus overturns near Pinjore in Haryana; Injured students admitted to govt hospital in Pinjore Visuals from Govt hospital, Pinjore pic.twitter.com/zI5rEUI2mS

मिंट की खबर के मुताबिक, हरियाणा रोडवेज की बस तेज रफ्तार में थी, जिससे चालक बस पर अपना नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। पुलिस को संदेह है कि सड़कों की असुरक्षित ड्राइविंग स्थिति और ओवरलोडिंग भी संभावित कारण हो सकते हैं।

VIDEO | Several school students got injured when a bus they were travelling in overturned near Pinjore in Panchkula, Haryana, earlier today. More details are awaited.



