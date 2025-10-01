हरियाणा के बाद कर्नाटक?, राहुल गांधी के सामने चुनौती, कांग्रेस विधायक रंगनाथ ने कहा- ‘राजनीतिक गुरु’ उपमुख्यमंत्री शिवकुमार एक दिन सीएम की कुर्सी पर बैठे?

Highlights मेरे लिए, मेरे राजनीतिक गुरु डी के शिवकुमार हैं। एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते देखना चाहते हैं। संभावित नेतृत्व परिवर्तन की बहस को फिर से हवा दी।

बेंगलुरुः कर्नाटक विधानसभा में कुनिगल से कांग्रेस विधायक एच डी रंगनाथ ने बुधवार को राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की बहस को फिर से हवा देते हुए कहा कि वह अपने ‘‘राजनीतिक गुरु’’ उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान को 2023 में 224 सदस्यीय विधानसभा में 140 सीटों के साथ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में शिवकुमार की भूमिका को मान्यता देनी चाहिए। रंगनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मेरे लिए, मेरे राजनीतिक गुरु डी के शिवकुमार हैं।

हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह समाज सेवा की, प्रशासनिक कौशल हासिल किया और विकास कार्य किए।’’ वह उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आज हर नेता कहता है कि कांग्रेस को (कर्नाटक विधानसभा में) 140 सीटें उनके (शिवकुमार) प्रयासों से मिलीं। इसलिए पार्टी आलाकमान को उनके लिए उचित स्थान और सम्मान तय करना चाहिए।’’

विधायक ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार भी संभाल रहे शिवकुमार को अंततः कर्नाटक का नेतृत्व करना चाहिए। रंगनाथ ने कहा, ‘‘यह स्वाभाविक है कि आलाकमान को कांग्रेस सदस्यों, कार्यकर्ताओं और कर्नाटक के मतदाताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।’’

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ‘‘आने वाले दिनों में’’ यह वास्तविकता का रूप लेगा। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कब होगा, तो रंगनाथ ने जवाब दिया कि वह ‘‘ऐसी भविष्यवाणियां करने के लिए बहुत छोटे हैं’’ और यह निर्णय पार्टी आलाकमान को लेना है। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए पांच गारंटी पेश की हैं, जो देश के लिए आदर्श है, लेकिन आने वाले दिनों में डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे।’’

रंगनाथ से पूछा गया कि क्या शिवकुमार इस साल नवंबर में मुख्यमंत्री बनेंगे,तो जवाब में उन्होंने कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। विधायक ने कहा,‘‘यह फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है।’’ इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए मांड्या के पूर्व सांसद एल आर शिवराम गौड़ा ने भी कहा कि शिवकुमार के भविष्य को लेकर कोई संदेह नहीं है।

